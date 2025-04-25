Удар по «Новому Иерусалиму»: зачем ВСУ бьют по храмам

В Белгородской области уничтожен храмовый комплекс «Новый Иерусалим», расположенный в селе Сухарево, от которого до границы с Харьковской областью меньше 15 километров. Пожар возник после атаки украинских БПЛА. Противник не давал потушить огонь, нанося повторные удары.
— Уцелели только входная группа, фундамент монашеского корпуса с кельями, летняя трапезная и две часовни — Матери Божьей «Скорбящая» и обретения Креста Господня, — рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Предварительно, ВСУ атаковали «Новый Иерусалим» с помощью БПЛА «Баба-яга» и дронов с зажигательными боеприпасами. Глава округа Алексей Дыбов рассказал ТАСС, что храмовый комплекс будет восстановлен. Для этого необходимо, чтобы изменилась оперативная обстановка.
Военный эксперт, бывший заместитель командующего Народной милицией ЛНР Виталий Киселев считает, что такие удары наносятся в том числе и для того, чтобы вызвать недовольство населения.
— Выработана система для того, чтобы обострить настроения местного населения, чтобы было недоверие к власти и армии. Они рассчитывают, что у них получится дестабилизировать ситуацию внутри страны, — рассказал он ВФокусе Mail.
При этом церкви регулярно подвергаются нападениям, как внутри Украины, так и на прифронтовых территориях. Киселев напомнил о ситуации, возникшей в Новосветловке, когда боевики националистических подразделений загнали гражданских в храм и пытались сжечь его.
— Это все большие провокации для того, чтобы мы нанесли аналогичный ответ. Но его не будет. Даже если мы бьем по центру Киева, нет пострадавших среди мирных жителей. Те разведданные, которые нам поступают, перепроверяются из разных источников, у противника такие возможности тоже есть, но они руководствуются правилом «будем бить везде», — отметил офицер.