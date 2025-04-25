Удар по «Новому Иерусалиму»: зачем ВСУ бьют по храмам

— Это все большие провокации для того, чтобы мы нанесли аналогичный ответ. Но его не будет. Даже если мы бьем по центру Киева, нет пострадавших среди мирных жителей. Те разведданные, которые нам поступают, перепроверяются из разных источников, у противника такие возможности тоже есть, но они руководствуются правилом «будем бить везде», — отметил офицер.