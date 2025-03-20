Популярные темы
Общество
Объясняем
История
Культура
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удар по Энгельсу: почему ВСУ нацелились на Саратовскую область

Украинские БПЛА нанесли массированный удар по Саратовской области. Пострадали гражданские объекты. Целью могли быть российские бомбардировщики, которые, как пояснил ВФокусе Mail депутат Государственной думы, нужны еще для продолжения боевых действий.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail

54 украинских беспилотных летательных аппарата сбили над Саратовской областью. Глава региона Роман Бусаргин сообщил, что это была самая массированная атака. Не обошлось без пострадавших. Всем им оказана медицинская помощь.

— У нас достаточно большое количество поврежденных гражданских объектов, в том числе частные дома и несколько учреждений социальной сферы. Преимущественно это выбитые окна, — рассказал губернатор.

Основной удар приняли на себя Саратов и Энгельс. Telegram-канал Shot утверждает, что одной из целей мог быть нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе. Рядом с ним наблюдалось возгорание. Если это так, то киевский режим в очередной раз доказал, что никакого прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры нет. Кроме НПЗ в Энгельсе находится аэродром ВКС России. Роман Бусаргин подтвердил, что там также начался пожар.

— Отсутствие или повреждение стратегических бомбардировщиков и потери в личном составе могут повлиять на ход боевых действий. Тем более, что ситуация сейчас неопределенная и непредсказуемая. Есть масса сигналов как с нашей, так и с американской стороной, но сказать, что вооруженный конфликт сейчас остановится, нельзя, — отметил в беседе с ВФокусе Mail депутат Государственной думы Александр Бородай.

У Украины до сих пор остается масса сторонников, особенно в Европе, среди тех, кто готов продолжать боевые действия, напомнил Бородай. Для Зеленского это единственный способ выжить, считает парламентарий.