54 украинских беспилотных летательных аппарата сбили над Саратовской областью. Глава региона Роман Бусаргин сообщил, что это была самая массированная атака. Не обошлось без пострадавших. Всем им оказана медицинская помощь.
— У нас достаточно большое количество поврежденных гражданских объектов, в том числе частные дома и несколько учреждений социальной сферы. Преимущественно это выбитые окна, — рассказал губернатор.
Основной удар приняли на себя Саратов и Энгельс. Telegram-канал Shot утверждает, что одной из целей мог быть нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе. Рядом с ним наблюдалось возгорание. Если это так, то киевский режим в очередной раз доказал, что никакого прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры нет. Кроме НПЗ в Энгельсе находится аэродром ВКС России. Роман Бусаргин подтвердил, что там также начался пожар.
— Отсутствие или повреждение стратегических бомбардировщиков и потери в личном составе могут повлиять на ход боевых действий. Тем более, что ситуация сейчас неопределенная и непредсказуемая. Есть масса сигналов как с нашей, так и с американской стороной, но сказать, что вооруженный конфликт сейчас остановится, нельзя, — отметил в беседе с ВФокусе Mail депутат Государственной думы Александр Бородай.
У Украины до сих пор остается масса сторонников, особенно в Европе, среди тех, кто готов продолжать боевые действия, напомнил Бородай. Для Зеленского это единственный способ выжить, считает парламентарий.