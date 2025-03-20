Удар по Энгельсу: почему ВСУ нацелились на Саратовскую область

Основной удар приняли на себя Саратов и Энгельс. Telegram-канал Shot утверждает, что одной из целей мог быть нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе. Рядом с ним наблюдалось возгорание. Если это так, то киевский режим в очередной раз доказал, что никакого прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры нет. Кроме НПЗ в Энгельсе находится аэродром ВКС России. Роман Бусаргин подтвердил, что там также начался пожар.