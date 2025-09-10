Удар по Дохе: почему Катар не ответил и кто дал Израилю зеленый свет

Удар Израиля по резиденции ХАМАС в столице Катара — событие, которое, на первый взгляд, должно было взорвать Ближний Восток. Однако ничего, кроме обвинений в нарушении международного права и дипломатических демаршей, за этим не последовало. В этой связи возникает множество вопросов, на которые практически невозможно дать простые ответы. Ведь перед нами эталонная ситуация, когда «не все так однозначно», и причина тому не в том, что «Восток — дело тонкое», а в том, что реальное устройство международных отношений куда менее приглядно, чем многие себе представляют.