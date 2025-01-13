Удар откуда не ждали. Земле угрожают сотни скрытых вулканов

Как показывают исследования, в Антарктиде насчитывается более 100 огнедышащих гор, скрытых под километровым слоем льда. Проводились наблюдения со спутников, зондирование радарами, аэрофотосъёмка и прочие инструментальные замеры. Они и продемонстрировали, что в западной части Белого континента находится огромное количество вулканов. Причём геофизики подозревают, что на дне антарктических морей их ещё больше, но пока они скрыты шельфовыми ледниками. Возможно, это вообще самый насыщенный вулканами регион мира.