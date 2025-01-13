Удар откуда не ждали. Земле угрожают сотни скрытых вулканов

Учёные предупреждают, что изменения климата могут спровоцировать весьма неожиданный природный катаклизм — извержение вулканов в Антарктиде. В это трудно поверить, но их счёт под ледяным покровом Белого континента идёт на сотни.
Научная статья с прогнозом была опубликована в журнале Geochemistry, Geophysics, Geosystems.
Лёд тает — магма рвётся наружу
"В таких регионах, как Западная Антарктида, вулканические извержения происходят под ледяными щитами. Когда горячая магма вступает в контакт со льдом, она может ускорить таяние ледяного покрова, — пишут авторы статьи, группа немецких и американских учёных. — Помимо этого, поскольку изменение климата приводит к сокращению ледяных щитов, уменьшение веса вулкана может повлиять на вероятность его извержения.
Мы обнаружили, что вулканы под сокращающимися ледяными щитами чувствительны к скорости таяния льда. По мере его потери уменьшение веса вулкана позволяет магме расширяться, оказывая давление на окружающие породы, что может способствовать извержениям".
Объясним ещё раз.
Кроме того, как выяснили учёные, уменьшение веса льда на поверхности позволяет воде и углекислому газу, содержащимся в магматических камерах, образовывать пузыри, которые ещё больше наращивают давление на стенки вулканов и могут спровоцировать их извержения.
Их пробуждение запустит цепную реакцию
Как показывают исследования, в Антарктиде насчитывается более 100 огнедышащих гор, скрытых под километровым слоем льда. Проводились наблюдения со спутников, зондирование радарами, аэрофотосъёмка и прочие инструментальные замеры. Они и продемонстрировали, что в западной части Белого континента находится огромное количество вулканов. Причём геофизики подозревают, что на дне антарктических морей их ещё больше, но пока они скрыты шельфовыми ледниками. Возможно, это вообще самый насыщенный вулканами регион мира.
Авторы исследования провели моделирование, чтобы понять, как постепенное таяние льда в Антарктиде влияет на магму, находящуюся в земной коре. Было выполнено свыше 400 компьютерных симуляций. Результаты показали, что при всех сценариях процесс исчезновения льда только ускоряет извержения и поднимает очаги магмы ближе к поверхности, усиливая давление внутри вулканов.
Большинство таких извержений могут оставаться незаметными, но они обязательно будут влиять на состояние ледникового покрова. А как иначе? Лёд плавится уже при нуле градусов, а температура магмы может доходить до 1500 градусов.
Кроме того, пробуждение антарктических вулканов запустит цепную реакцию: дальнейшее таяние льда будет ускоряться, что только увеличит вероятность новых извержений. Учёные считают, что даже незначительные изменения в ледяном щите Антарктиды окажет существенное влияние на вулканическую активность этого региона.
Когда произойдёт это масштабное извержение, учёные не знают. Они надеются, что процесс будет развиваться медленно и растянется на сотни лет. С другой стороны, даже если человечество сейчас сократит антропогенные выбросы, приводящие к потеплению, это уже не остановит таяние антарктического льда.