Удачный момент. Пять способов попросить повышение зарплаты в новом году

Начало года — лучшее время, чтобы просить прибавку к зарплате, сообщила aif.ru руководитель направления по связям с общественностью агентства Devs Marketing Ирина Логвинова. Она составила список рекомендаций, как решиться и попросить начальство об увеличении оклада.
«Чтобы добиться повышения зарплаты, необходимо не только показывать хорошие профессиональные результаты, но и умело выстраивать отношения с руководством, — советует эксперт. — Часто бывает, что добиться повышения оклада позволяют необычные стратегии и подготовка к разговору с начальством. Конечно, они тоже не дают 100%-ной гарантии, но повышают шансы на то, что ваша просьба будет услышана».
Итак, пять способов попросить у начальства повышение оклада в 2025 году.
Выбирайте правильное время для разговоров
Удачный момент — ключ к успеху. Не заводите важные темы в моменты стресса у начальства, когда руководитель явно расстроен плохим отчетом или выволочкой сверху. Идеальный момент настанет, например, после успешного завершения проекта или в пятницу, ближе к концу рабочего дня, когда атмосфера становится расслабленной.
Искусство обеденного общения
Совместные обеды — тоже про выбор времени. Это отличная возможность завести непринуждённый разговор с начальством. Используйте момент, чтобы ненавязчиво рассказать о своих достижениях или предложить идеи. Главное — сохранять лёгкость и позитив. И обратиться с намеком или просьбой об улучшении своего материального состояния в такой момент гораздо проще.
Подружитесь с отделом кадров
HR-специалисты знают всё о внутренней жизни компании. Поддерживайте дружеские отношения с кадровиками, участвуйте в их инициативах и обращайтесь за советами. Это поможет вам быть в курсе возможностей, а кадровики могут рекомендовать вас руководству как ценного сотрудника. Так будет необязательно просить начальство о прибавке к зарплате самостоятельно. Достаточно попросить замолвить словечко «доброго знакомого».
Станьте частью неформального круга
Присоединяйтесь к встречам вне офиса, если руководство проводит их: спорт, культурные мероприятия или просто посиделки. Такие моменты помогают укрепить личные отношения и продемонстрировать вашу вовлечённость в жизнь коллектива. Как раз в такое время и будет проще завести разговор о повышении зарплаты.
Коллективная просьба
Иногда сила в единстве. Если вы и ваши коллеги считаете, что настало время пересмотреть зарплаты или условия труда, соберитесь и донесите эту мысль до руководства всем коллективом. Главное — делать это спокойно и аргументированно, напоминая, что без работников выполнение задач компании может замедлиться. Такая инициатива сложна для руководства, так как всех сразу не заменить, а компромисс чаще всего оказывается выгодным для всех сторон.