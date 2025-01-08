Удачный момент. Пять способов попросить повышение зарплаты в новом году

Иногда сила в единстве. Если вы и ваши коллеги считаете, что настало время пересмотреть зарплаты или условия труда, соберитесь и донесите эту мысль до руководства всем коллективом. Главное — делать это спокойно и аргументированно, напоминая, что без работников выполнение задач компании может замедлиться. Такая инициатива сложна для руководства, так как всех сразу не заменить, а компромисс чаще всего оказывается выгодным для всех сторон.