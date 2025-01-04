Удачная встреча. Пять советов, чтобы не провалить свидание

Ожидания являются очень опасной и разрушительной вещью прежде всего для нас самих, поэтому лучшее, что можно сделать в данном случае, это отказаться от них. Не надо возлагать на человека, сидящего напротив, ничего масштабного и уже примерять на него образ идеального семьянина. Именно желание сразу же сделать нового знакомого большой любовью на всю жизнь может в итоге сорвать встречу и свести новую на нет. Определите для себя, что идете на свидание, чтобы хорошо и весело провести время и ничего больше. Никто не в состоянии заглянуть в будущее, в чем и состоит прелесть первой встречи.