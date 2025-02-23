Учёные выявили возможные энергетические свойства Великой пирамиды Гизы

Российские учёные полагают, что их исследование может привести к новым технологическим разработкам. В частности, знания о физических свойствах пирамиды могут быть использованы для создания наночастиц, способных воспроизводить аналогичные эффекты в радиочастотном диапазоне. Такие технологии могут найти применение в разработке сенсоров и высокоэффективных солнечных элементов.