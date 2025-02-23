Учёные выявили возможные энергетические свойства Великой пирамиды Гизы

Недавние исследования Великой пирамиды Гизы в Египте привели к неожиданным выводам: этот древний монумент мог служить не только местом упокоения фараона, но и выполнять функции гигантского энергетического резонатора.
Необычные свойства пирамиды
Учёные облучили 4600-летнюю пирамиду электромагнитными волнами и обнаружили, что конструкция способна фокусировать и усиливать энергию в определённых камерах и вокруг её основания. Это открытие было сделано благодаря особенному взаимодействию электромагнитного излучения с материалами пирамиды.
Эксперименты показали, что энергия концентрировалась в Камере царя, Камере царицы и незаконченной камере под сооружением. Это позволило исследователям предположить, что пирамида могла быть спроектирована как гигантский резонатор для улавливания электромагнитных волн.
Альтернативная теория: Пирамида как электростанция
Вышедший на пенсию аэрокосмический инженер Кристофер Данн, посвятивший десятилетия изучению пирамид, выдвинул гипотезу, что Великая пирамида была высокотехнологичным устройством. По его мнению, северная шахта пирамиды напоминает структуру, используемую для передачи микроволн и электромагнитной энергии.
Выступая на подкасте Joe Rogan Experience в апреле 2024 года, Данн заявил, что в пирамиду могли вводиться два химических вещества, которые, смешиваясь, испарялись и создавали водород. Этот процесс мог обеспечивать энергетический резонанс внутри сооружения.
Российские учёные подтвердили необычные свойства
Ещё в 2018 году исследователи из Университета ИТМО (Россия) провели моделирование реакции пирамиды на радиочастотные волны. В ходе эксперимента они изучили взаимодействие пирамиды с волнами длиной от 656 до 1968 футов. Оказалось, что внутренние структуры монумента могут собирать и концентрировать электромагнитную энергию.
Особенно эффективным в этом процессе оказалось основание пирамиды: оно фокусировало энергию, что свидетельствует о возможной роли известняковой платформы в перераспределении энергетических потоков.
Возможные последствия открытия
Российские учёные полагают, что их исследование может привести к новым технологическим разработкам. В частности, знания о физических свойствах пирамиды могут быть использованы для создания наночастиц, способных воспроизводить аналогичные эффекты в радиочастотном диапазоне. Такие технологии могут найти применение в разработке сенсоров и высокоэффективных солнечных элементов.
Хотя точное предназначение Великой пирамиды остаётся загадкой, эти открытия указывают на то, что древние египтяне, возможно, обладали куда более развитыми знаниями в области физики и инженерии, чем предполагалось ранее.