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Учёные впервые пересадили человеку полностью механическое сердце

Механическое сердце может пропускать через себя кровь со скоростью 12 литров в минуту.

Источник: Freepik

Учёные из Техасского института сердца и компании BiVACOR совершили прорыв в медицине, впервые в мире выполнив трансплантацию человеку полностью механического сердца на магнитной подвеске.

Это устройство представляет собой бивентрикулярный роторный насос, созданный из титана и имеющий всего одну подвижную часть. Титановый насос, известный как TAH (total artificial heart), способен имитировать работу обоих желудочков сердца, перекачивая кровь с помощью магнитно-зависимого ротора.

Такое сердце может пропускать через себя кровь со скоростью 12 литров в минуту. Этого достаточно, чтобы позволить взрослому мужчине заниматься спортом. Однако важно отметить, что механическое сердце будет использоваться временно, пока пациенту не будет имплантировано живое сердце.

Исследователи планируют продолжить клинические испытания и наблюдение за первым пациентом. Кроме того, они намерены включить в исследование ещё четырёх человек с сердечной недостаточностью.