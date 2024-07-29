Учёные впервые пересадили человеку полностью механическое сердце

Учёные из Техасского института сердца и компании BiVACOR совершили прорыв в медицине, впервые в мире выполнив трансплантацию человеку полностью механического сердца на магнитной подвеске.
Это устройство представляет собой бивентрикулярный роторный насос, созданный из титана и имеющий всего одну подвижную часть. Титановый насос, известный как TAH (total artificial heart), способен имитировать работу обоих желудочков сердца, перекачивая кровь с помощью магнитно-зависимого ротора.
Такое сердце может пропускать через себя кровь со скоростью 12 литров в минуту. Этого достаточно, чтобы позволить взрослому мужчине заниматься спортом. Однако важно отметить, что механическое сердце будет использоваться временно, пока пациенту не будет имплантировано живое сердце.
Исследователи планируют продолжить клинические испытания и наблюдение за первым пациентом. Кроме того, они намерены включить в исследование ещё четырёх человек с сердечной недостаточностью.