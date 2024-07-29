Учёные впервые пересадили человеку полностью механическое сердце

Такое сердце может пропускать через себя кровь со скоростью 12 литров в минуту. Этого достаточно, чтобы позволить взрослому мужчине заниматься спортом. Однако важно отметить, что механическое сердце будет использоваться временно, пока пациенту не будет имплантировано живое сердце.