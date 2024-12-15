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Учёные призывают изменить традиции Рождества из-за алкоголизма Санты

В этом году учёные призывают пересмотреть рождественские угощения для Санты в пользу более здоровых альтернатив, чтобы заботиться о его здоровье и предотвратить возможные проблемы, связанные с алкоголем.

Источник: Вокруг Света

Ежегодно миллионы жителей Великобритании с радостью оставляют для Санта-Клауса традиционные угощения: мясной пирог, бокал хереса и морковь для оленей. Однако в этом году учёные советуют пересмотреть эти традиции и предложить более полезные альтернативы.

Профессор Адам Тейлор, руководитель Центра изучения клинической анатомии при Ланкастерском университете, обеспокоен состоянием здоровья Санта-Клауса. Он предположил, что румяные щёки Санты могут быть признаком алкогольной зависимости.

Профессор Тейлор отметил, что это может быть симптомом синдрома алкогольного прилива, который встречается у 8% населения. Он предупредил, что чувствительность к алкоголю может быть связана с повышенным риском развития высокого артериального давления и некоторых видов рака.

В современном мире Санта, известный как добрый и милый старик с белоснежной бородой, нуждается в особом внимании к своему здоровью.

Адам Тейлор
профессор

Профессор Тейлор, известный специалист в области медицины, отмечает, что румяные щёки Санты могут быть признаком розацеи или синдрома алкогольного прилива. Эти состояния могут усугубляться образом жизни Санты, который часто употребляет алкоголь, носит тяжёлые подарки и живёт в холодном климате.

Профессор обращает внимание на то, что холодный климат и ультрафиолетовое излучение также негативно влияют на здоровье Санты. Он рекомендует использовать солнцезащитные средства и защитные аксессуары, чтобы минимизировать ущерб для кожи.

Кроме того, профессор Тейлор предупреждает о риске алкогольного отравления и заболеваний печени, которые могут угрожать здоровью Санты из-за его пристрастия к спиртному.

С другой стороны, профессор Тейлор подчеркивает, что исследования показывают, что люди с избыточным весом, употребляющие алкоголь, реже страдают от переохлаждения. В связи с этим он рекомендует британцам предлагать Санте более полезные угощения в канун Рождества вместо традиционных алкогольных напитков.

Возможно, стоит рассмотреть более здоровые альтернативы, такие, как пироги с начинкой и печенье, при подготовке подарков для Санты.

Адам Тейлор