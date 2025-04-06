Учёные, придумавшие Ozempic, получили премию 3 миллиона долларов

Но не всё так гладко: у препаратов есть и теневая сторона. Некоторые пациенты жалуются на тяжёлые побочные эффекты — от тошноты до паралича желудка. А крупное исследование 2025 года выявило, что препараты на основе GLP-1 могут снижать риск десятков заболеваний, но при этом повышать вероятность других — например, болей в животе или артрита.