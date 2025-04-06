Учёные, придумавшие Ozempic, получили премию 3 миллиона долларов

Пять учёных, стоявших у истоков создания революционных препаратов против ожирения и диабета — Ozempic и Wegovy — стали лауреатами престижной научной премии Breakthrough Prize, которую часто называют «Оскаром науки». Размер награды — внушительные 3 миллиона долларов.
Премию вручили за открытие и изучение гормона GLP-1, который лежит в основе действия этих популярных лекарств. Лауреатами стали Йенс Хольст, Дэниел Друкер, Джоэл Хабенер, Лотте Кнудсен и Светиана Мойсов — именно они в 1980-х годах начали разгадывать механизмы, благодаря которым гормон снижает аппетит и регулирует уровень сахара в крови.
«Когда получаешь такую новость неожиданно, это очень приятно и волнительно», — поделился профессор Хольст из Копенгагенского университета.
Современные препараты имитируют его действие, помогая людям терять вес, стабилизировать уровень сахара и бороться с перееданием.
Ozempic и Wegovy стали настоящими звёздами фармацевтики. Изначально созданные для больных диабетом, препараты внезапно захватили мир как средство для похудения, особенно среди знаменитостей и топ-менеджеров Кремниевой долины. Сегодня они исследуются как возможные лекарства от зависимости, деменции и даже сердечных заболеваний.
Но не всё так гладко: у препаратов есть и теневая сторона. Некоторые пациенты жалуются на тяжёлые побочные эффекты — от тошноты до паралича желудка. А крупное исследование 2025 года выявило, что препараты на основе GLP-1 могут снижать риск десятков заболеваний, но при этом повышать вероятность других — например, болей в животе или артрита.
Тем не менее, врачи уверены: GLP-1 изменил правила игры в лечении метаболических заболеваний. По статистике, каждый восьмой взрослый в США уже хотя бы раз принимал такие препараты.
Сейчас команда Хольста работает над новым поколением терапии — они хотят выяснить, можно ли стимулировать выработку GLP-1 силами самого организма, без внешнего вмешательства.
«Ожирение связано с целой кучей опасных осложнений, — говорит Хольст. — Главное, что с помощью этих соединений мы можем предотвратить их до того, как они начнут разрушать здоровье».
GLP-1 был всего лишь гормоном пищеварения — теперь он дал человечеству шанс победить одну из самых глобальных проблем XXI века.