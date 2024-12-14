Учёные предупреждают о создании зеркальных организмов

Группа из 38 учёных обеспокоена потенциальными опасностями, которые могут возникнуть в результате создания форм жизни, состоящих из зеркальных молекул. Хотя эти гипотетические организмы пока не существуют, эксперты считают, что необходимо тщательно изучить возможные риски для глобального здоровья.
В статье, опубликованной в журнале Science, учёные отмечают, что некоторые исследователи уже начали работу над созданием организмов, полностью состоящих из зеркальных биомолекул.
Авторы статьи подчёркивают, что такие зеркальные организмы представляют собой радикальное отклонение от известных форм жизни и требуют тщательного изучения.
Все известные жизненные формы основаны на правосторонних нуклеотидах в ДНК и РНК и левосторонних аминокислотах, которые образуют белки. Это явление называется гомохиральностью, и причины его существования до конца не ясны. Тем не менее, именно эта особенность определяет химические реакции в нашей биосфере.
Существует реальная угроза того, что зеркальная жизнь может бесконтрольно размножаться, поскольку ее вряд ли смогут контролировать какие-либо естественные механизмы, препятствующие чрезмерному росту бактерий.
Существуют зеркальные аналоги наших аминокислот и нуклеотидов, и некоторые исследователи предполагают, что на основе этих «перевёрнутых» молекул можно создать новую форму жизни. Первые эксперименты могут быть проведены с использованием бактерий.
Учёные интересуются созданием таких бактерий по нескольким причинам. Производство молекул с нуля — это сложный процесс, который фармацевтические компании хотели бы поручить бактериям. Однако для получения зеркальных молекул им необходимы микробы с зеркальной структурой.
В 2016 году генетик из Гарварда Джордж Чурч участвовал в создании зеркальной версии ДНК-полимеразы — молекулы, отвечающей за копирование и транскрипцию ДНК в РНК. Он назвал это достижение «замечательным рубежом», который в будущем приблизит его к созданию целой зеркальной клетки. Однако теперь он входит в число учёных, которые предупреждают о потенциальных угрозах, связанных с этим направлением исследований.
Существует вероятность, что зеркальная жизнь может размножаться бесконтрольно, поскольку она не подвержена естественным ограничениям, сдерживающим рост бактерий.
Учёные сходятся во мнении, что создание зеркальной жизни представляет собой сложный и потенциально опасный процесс. Вон Купер, микробиолог из Университета Питсбурга, подчёркивает, что для реализации этой задачи потребуются значительные усилия.
Необходимо организовать диалог и выработать механизмы регулирования исследований в этой области. Создание зеркальной бактерии не является оправданным риском, и мы не стремимся ограничить потенциал синтетической биологии.