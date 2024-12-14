Учёные предупреждают о создании зеркальных организмов

В 2016 году генетик из Гарварда Джордж Чурч участвовал в создании зеркальной версии ДНК-полимеразы — молекулы, отвечающей за копирование и транскрипцию ДНК в РНК. Он назвал это достижение «замечательным рубежом», который в будущем приблизит его к созданию целой зеркальной клетки. Однако теперь он входит в число учёных, которые предупреждают о потенциальных угрозах, связанных с этим направлением исследований.