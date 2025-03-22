Учёные предположили, что античные статуи могли иметь особенный запах

Одним из наиболее интересных источников, на которые опиралась Брёнс, стали древнегреческие надписи с острова Делос. Там упоминается «космезис» — украшение храмовых статуй. Для него использовали масла, воск, розовые духи и другие ароматические вещества. Однако не уточняется, наносился ли «космезис» на все статуи или только на некоторые их части.