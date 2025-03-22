Учёные предположили, что античные статуи могли иметь особенный запах

Древнегреческие и римские статуи могли быть «ароматизированными». К такому выводу пришла датский археолог Сесилия Брёнс, которую цитирует издание Gizmodo.
Исследование было основано на древних текстовых источниках. Иногда в них упоминаются ритуалы, связанные с использованием благовоний.
По мнению Брёнс, аромат, сопровождавший статуи, играл важную роль в обрядах. Цицерон описывал ритуальные омовения мраморной Артемиды, в том числе натирание её драгоценными маслами. Следовательно, считает археолог, запах мог быть неотъемлемой частью восприятия скульптуры.
Одним из наиболее интересных источников, на которые опиралась Брёнс, стали древнегреческие надписи с острова Делос. Там упоминается «космезис» — украшение храмовых статуй. Для него использовали масла, воск, розовые духи и другие ароматические вещества. Однако не уточняется, наносился ли «космезис» на все статуи или только на некоторые их части.
В Греции среди мусора нашли статую, которой больше двух тысяч лет.