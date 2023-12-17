Учёные: последствия гриппа могут ощущаться месяцы спустя после выздоровления

С появлением коронавируса многие из нас на собственном примере проверили, что такое долгая болезнь. Это когда человек уже выздоровел, а последствия продолжают напоминать о себе, и еще несколько месяцев его преследуют слабость, боли в суставах и другие неприятности. Так вот. Оказалось, что долгим бывает не только ковид. Гриппа это тоже касается. Просто мы всегда это игнорировали.

В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Infectious Diseases, медики рассказывают, что люди в целом всегда были склонны считать грипп и другие вирусные заболевания преходящими. Но есть в этой идее один небольшой, но важный недочет: она не учитывает последствия, которые иногда сохраняются во время и после острого реабилитационного периода.

Для своей новой работы эпидемиологи взяли данные 81 тысяч человек, госпитализированных с коронавирусом с марта 2020 года по июнь 2022-го, и почти 11 тысяч пациентов, оказавшихся в больнице из-за сезонного гриппа с октября 2015 года по февраль 2019-го. (Поясним, что госпитализация с 2020-го по 2022-й была незначительной из-за мер предосторожности, связанных как раз с ковидом, поэтому пациентов с гриппом за этот период в расчет не брали. — Прим. авт.).

Проанализировав данные, эпидемиологи пришли к выводу, что уровни смертности и снижение показателей здоровья спустя 18 месяцев после перенесенного заболевания были довольно высокими в обоих случаях. Хотя последствия COVID-19 оказались более выраженными и опасными. Например, за полтора года с момента заболевания умерло больше пациентов с ковидом (на каждую группу из 100 человек наблюдалось от восьми до девяти дополнительных смертей по сравнению с группой с гриппом). Они также чаще обращались к врачам и попадали в отделения интенсивной терапии.

Кроме того, COVID-19 затронул гораздо больше систем организма: зафиксировано 64 из 94 возможных симптомов и состояний. Грипп же оказался связан всего с шестью: стенокардией, тахикардией, диабетом первого типа, кашлем, низким уровнем кислорода в крови и одышкой.

Пожалуй, единственное сходство, которое нашли эпидемиологи меду коронавирусом и гриппом, заключается в том, что и в том, и в другом случаях последствия для здоровья возникали более чем через месяц после выписки. То есть у обоих заболеваний есть долгосрочное воздействие в послеострой фазе.

Чтобы помочь пациентам реабилитироваться, эпидемиологи намерены продолжить свои исследования, а мы пока выясним, почему вирус гриппа каждый год новый.