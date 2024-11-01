Учёные показали силуэт гигантского хищника из глубин космоса по случаю Хэллоуина

По словам астрономов, космический «хищник» занимает на небе площадь, равную четырём полным Лунам. Туманность «Тёмный волк» расположена неподалёку от центра Млечного пути и удалена от Земли на 5,3 тысячи световых лет. Заметить её невооружённым глазом не получится, а телескоп составил снимок из нескольких фотографий со специальным фильтром, пропускающим свет определённого цвета.
«Если присмотреться, то волк может оказаться даже оборотнем, готовым схватить ничего не подозревающих прохожих», — сыронизировали в ESO по случаю Хэллоуина.
Россияне не впервые становятся свидетелями пугающего явления на Хэллоуин. Так, в прошлом году жители Петрозаводска увидели на одном из зданий «кровавые» сосульки, а под ними — багровую тропинку. Выяснилось, что зрелище не для слабонервных устроили рабочие, которые покрыли древесину на крыше красной пропиткой.