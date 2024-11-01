Учёные показали силуэт гигантского хищника из глубин космоса по случаю Хэллоуина

Россияне не впервые становятся свидетелями пугающего явления на Хэллоуин. Так, в прошлом году жители Петрозаводска увидели на одном из зданий «кровавые» сосульки, а под ними — багровую тропинку. Выяснилось, что зрелище не для слабонервных устроили рабочие, которые покрыли древесину на крыше красной пропиткой.