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Учёные показали силуэт гигантского хищника из глубин космоса по случаю Хэллоуина

Европейская южная обсерватория (ESO) в честь празднования Хэллоуина опубликовала в соцсетях снимок необычной тёмной туманности в созвездии Скорпиона. Холодные и плотные скопления космической пыли приняли форму волка, окружённого светящимися «звёздными облаками».

Источник: European Southern Observatory

По словам астрономов, космический «хищник» занимает на небе площадь, равную четырём полным Лунам. Туманность «Тёмный волк» расположена неподалёку от центра Млечного пути и удалена от Земли на 5,3 тысячи световых лет. Заметить её невооружённым глазом не получится, а телескоп составил снимок из нескольких фотографий со специальным фильтром, пропускающим свет определённого цвета.

«Если присмотреться, то волк может оказаться даже оборотнем, готовым схватить ничего не подозревающих прохожих», — сыронизировали в ESO по случаю Хэллоуина.

Россияне не впервые становятся свидетелями пугающего явления на Хэллоуин. Так, в прошлом году жители Петрозаводска увидели на одном из зданий «кровавые» сосульки, а под ними — багровую тропинку. Выяснилось, что зрелище не для слабонервных устроили рабочие, которые покрыли древесину на крыше красной пропиткой.