Учёные объяснили, чем опасны мёртвые астронавты в космосе

Сейчас в астронавтике ещё не возникало ситуаций, когда космонавтам пришлось бы избавляться от мёртвого товарища. Однако на МКС есть специальные мешки, которые могут сохранять усопшего в течение 72 часов для доставки на Землю. Учёный отметил, что речь идёт о длительных полётах, например к Марсу. При этом оставлять мертвеца на борту нельзя, иначе экипаж рискует заразиться из-за процесса разложения.