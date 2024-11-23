Учёные обнаружили неожиданный вред физических нагрузок

По опубликованным данным, в ходе учений 11 молодых подготовленных специалистов в течение 45 минут бежали по холмистой местности под палящим калифорнийским солнцем и при этом несли на себе многокилограммовое снаряжение. После этого медики немедленно взяли у них образцы крови и других биологических жидкостей, чтобы выяснить реакцию организма на такую нагрузку.