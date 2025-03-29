Учёные NASA отправили две ракеты в северное сияние

Изучение северного сияния — это не просто научное любопытство. Активность полярных сияний связана с процессами на Солнце, которые вызывают выбросы плазмы и магнитные бури. Эти явления способны: выводить из строя спутники и нарушать работу GPS-навигации, создавать помехи в радиосвязи (особенно в полярных регионах). А также оказывать влияние на электросети, вызывая перебои в электроснабжении (например, как в 1989 году, когда солнечная буря отключила электричество в Канаде).