Учёные NASA отправили две ракеты в северное сияние

NASA провело уникальный эксперимент, направленный на изучение взаимодействия северного сияния с верхними слоями атмосферы Земли. С полигона Покер-Флэт на Аляске были запущены две ракеты, которые пролетели сквозь полярное сияние, оставляя в небе загадочные голубые огни и белые инверсионные следы. Это завораживающее зрелище можно было наблюдать в центральной и северной частях Аляски в предрассветные часы.
Эксперимент стал частью проекта AWESOME (Auroral Waves Excited by Substorm Onset Magnetic Events), цель которого — исследовать, как северное сияние влияет на термосферу (слой атмосферы на высоте от 50 до 560 км). Ученые хотят выяснить, может ли энергия, выделяющаяся во время полярного сияния, нарушать стабильность термосферы, что, в свою очередь, может повлиять на радиосвязь, спутниковую навигацию и работу космических аппаратов.
Ход эксперимента
Первая ракета — Terrier-Improved Malemute (длиной 13 м) была запущена в 4:30 утра 25 марта. Она достигла высоты 80−180 км и выпустила специальные приборы для измерения магнитных возмущений, плотности атмосферы и перепадов давления в зоне северного сияния.
Вторая ракета — Black Brant XII (21 м) — стартовала через 15 минут. На разных высотах она распыляла трассирующие газы розового, голубого и белого цветов, которые позволили визуализировать воздушные потоки и поведение частиц в условиях сильных возмущений.
За запуском наблюдали исследователи и студенты Университета Аляски (UAF), находившиеся на наблюдательных станциях в Уткиагвике, Катовике, Тулик-Лейке, Игле, Винети и на полигоне Покер-Флэт.
Что планируют узнать ученые?
Как энергия северного сияния влияет на движение воздушных потоков в верхних слоях атмосферы. А также как эти изменения могут сказываться на передаче радиосигналов и стабильности спутниковых орбит. Плюс ко всем учёным нужно понять, может ли северное сияние вызывать турбулентность в термосфере, приводя к сбоям в работе навигационных систем и космических аппаратов.
Физик Марк Конде (UAF) пояснил, что исследование химического состава термосферы поможет предсказать возможные сбои в работе GPS, спутниковой связи и радиопередач, вызванные магнитными бурями и солнечными вспышками.
Космическая погода и ее влияние на Землю
Изучение северного сияния — это не просто научное любопытство. Активность полярных сияний связана с процессами на Солнце, которые вызывают выбросы плазмы и магнитные бури. Эти явления способны: выводить из строя спутники и нарушать работу GPS-навигации, создавать помехи в радиосвязи (особенно в полярных регионах). А также оказывать влияние на электросети, вызывая перебои в электроснабжении (например, как в 1989 году, когда солнечная буря отключила электричество в Канаде).
NASA продолжит исследования, чтобы лучше прогнозировать «космическую погоду», предотвращать техногенные сбои и адаптировать технологии к изменениям в атмосфере.