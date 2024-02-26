Учёные напоили студентов и развеяли популярный миф об алкоголе

Существует мнение, что слабоалкогольные напитки не следует употреблять после крепких, якобы такая манера пития может привести к сильному похмелью. Но исследования показали, что похмельный синдром появляется в любом случае, если выпить больше положенной нормы. К такому мнению пришли учёные из Университета Виттен-Хердеке в Германии, пишет New York Post.