Учёные напоили студентов и развеяли популярный миф об алкоголе

Сделать открытие исследователям помогло наблюдение за студентами. Набрав группу из 90 добровольцев, учёные разделили их на три группы: первая употребляла сначала пиво, а затем — крепкий алкоголь. Вторая группа пила напитки в обратном порядке, третья употребляла либо пиво, либо вино. Через неделю их поменяли местами.
Замеры проводились утром, чтобы определить уровень похмелья и сопутствующие симптомы недомогания. Учёные следили за состоянием студентов, а также фиксировали количество выпитого. В результате выяснилось, что изменение порядка употребления алкогольных напитков практически не влияет на тяжесть похмелья. Ключевым фактором является способность организма перерабатывать алкоголь, резюмировали учёные.
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