Учёные из США выявили связь часов Судного дня с уровнем смертности населения

Напомним, в конце января стрелки часов Судного дня перевели на секунду ближе к полуночи — теперь они показывают без 89 секунд 00:00. Life.ru получил комментарий на этот счёт у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который напомнил, что за циферблатом следит команда учёных и положение стрелок — всего лишь их восприятие напряжённости в международной обстановке, но при этом подчеркнул, что для беспокойства действительно существуют вполне реальные поводы.