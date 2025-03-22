Учёные из США выявили связь часов Судного дня с уровнем смертности населения

Как показало исследование, чем ближе стрелки часов к символизирующей глобальную катастрофу полуночи, тем выше уровень смертности от таких причин, как болезнь Альцгеймера, самоубийства, несчастные случаи, а также алкогольная и наркотическая зависимости. В то же время смертность от злокачественных новообразований, ВИЧ и диабета снизилась.
Учёные считают, что такие результаты свидетельствуют о сложном влиянии социальных и политических факторов на здоровье общества. Угрозы, отражённые в положении стрелок часов Судного дня, могут вызывать стресс, тревогу и чувство неуверенности, что, в свою очередь, влияет на поведение людей и их склонность к рискованным действиям.
Напомним, в конце января стрелки часов Судного дня перевели на секунду ближе к полуночи — теперь они показывают без 89 секунд 00:00. Life.ru получил комментарий на этот счёт у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который напомнил, что за циферблатом следит команда учёных и положение стрелок — всего лишь их восприятие напряжённости в международной обстановке, но при этом подчеркнул, что для беспокойства действительно существуют вполне реальные поводы.