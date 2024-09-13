Учёные: что ежегодно мешает поглощению 290 млн тонн углерода в атмосфере Земли

Известно, что тропические леса — жизненно важные поглотители углерода. Они не просто улавливают, но и удерживают его. Иначе углекислый газ бы оставался в атмосфере Земли и способствовал глобальному потеплению. Соавтор исследования доктор Александр Чизман отмечает, что на самом деле тропические леса играют решающую роль в поглощении таких выбросов.