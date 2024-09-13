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Учёные: что ежегодно мешает поглощению 290 млн тонн углерода в атмосфере Земли

Озоновый слой в атмосфере защищает нашу планету от вредного ультрафиолетового излучения. Однако в приземном слое озон, образованный загрязняющими веществами от деятельности человека, мешает способности растений поглощать углекислый газ.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В новом исследовании команда из Университета Джеймса Кука и Университета Эксетера обнаружила, что приземный озон снижает ежегодный прирост тропических лесов. Он также вреден для здоровья человека, пишет PHYS.org.

Данные показывают, что в среднем снижение прироста лесов на планете составляет около 5,1%, но в некоторых регионах этот эффект может быть более выраженным. Так, тропические леса Азии теряют 10,9% нового прироста.

Известно, что тропические леса — жизненно важные поглотители углерода. Они не просто улавливают, но и удерживают его. Иначе углекислый газ бы оставался в атмосфере Земли и способствовал глобальному потеплению. Соавтор исследования доктор Александр Чизман отмечает, что на самом деле тропические леса играют решающую роль в поглощении таких выбросов.

Новое исследование показало, что загрязнение воздуха ставит под угрозу способность лесов улавливать и хранить углерод. Озон предотвращает поглощение около 290 миллионов тонн углерода в год.

Полученная в результате совокупная потеря эквивалентна семнадцатипроцентному сокращению поглощения углерода тропическими лесами в этом столетии.

Эксперты провели эксперименты по измерению восприимчивости к озону у различных видов тропических деревьев. Затем они включили результаты в компьютерную модель глобальной растительности. Авторы исследования полагают, что урбанизация, индустриализация, лесные пожары и использование ископаемого топлива привели к увеличению содержания в воздухе оксидов азота, которые образуют озон.

По словам соавтора исследования доктора Флосси Браун, климатическая модель предсказывает, что в ближайшие годы концентрация озона в тропиках, возможно, будет расти из-за глобального потепления в мире. Ученые полагают, что именно восстановление лесов сегодня и в будущем станет важнейшей областью, имеющей решающее значение в попытках смягчить последствия климатического кризиса.

Ранее международная группа ученых из Австрии и Австралии выяснила, что Солнце способно нанести серьезный ущерб озоновому слою Земли и резко повысить уровень ультрафиолетового излучения на поверхности нашей планеты.