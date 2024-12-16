Учёные бьют тревогу. Физик Видейл заявил, что ядро Земли меняет форму

Чтобы обнаружить изменения во внутреннем ядре Земли, учёные сравнивают волны одинаковых по мощности землетрясений, произошедших в одном и том же месте, но в разное время. Такие пары землетрясений называют дублетами. Если ядро не меняется и их путь через Землю один и тот же, они должны выдавать одинаковые формы волн. Однако исследователи заметили, что некоторые дублеты из Южных Сандвичевых островов показывают различия. Это значит, что между двумя землетрясениями в ядре что-то произошло.