Учиться у лучших. Наставники молодых специалистов на работе получат доплаты

В 2022 году было создано Всероссийское общество наставников-просветителей, которое объединило свыше 2,5 тыс. учителей, работающих при поддержке Минпросвещения России. Это педагоги, которые ведут свою образовательную и просветительскую деятельность для молодежи, коллег и родителей в соцсетях. В Центре знаний «Машук» первыми в стране начали формировать лучшие практики и разрабатывать методические рекомендации, системный подход для обучения наставников. Первый форум-съезд центра прошел в феврале 2024 года.