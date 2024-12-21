Учиться у лучших. Наставники молодых специалистов на работе получат доплаты

На предприятиях и в организациях начали организовывать наставничество для молодых специалистов.
Найти подход к «зумерам»
Согласно подписанному президентом закону (№ 381-ФЗ), наставники должны получать доплаты за свою работу. Размер выплат в госучреждениях определяется федеральными и региональными нормативными актами, в других организациях — коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами.
По сути, наставники на работе — преемники школьных учителей и вузовских преподавателей, которые продолжают обучать молодых специалистов, но уже на предприятии. Правда, и самих наставников надо сначала обучить, как общаться с современной молодежью, как удержать на предприятии в условиях кадрового голода.
Поколение зумеров не всегда находит общий язык со старшими коллегами из-за иных взглядов на мир, вовлеченность в технологии.
«Наставник должен уметь не только объяснять и показывать, но и слушать, мотивировать, вдохновлять. Современная молодежь — поколение с другими ценностями, приоритетами и способами коммуникации», — поделилась с aif.ru завотделом сопровождения инновационной, проектной и грантовой деятельности Института развития образования Кузбасса Наталья Важенина.
Учитель математики из Херсонской области Владислав Годунко отметил, что в школе очень важно наставничество для молодых педагогов, возможность обратиться за помощью к старшим коллегам поможет избежать многих ошибок, которые мог бы совершить сам.
Кто кого учит?
В 2022 году было создано Всероссийское общество наставников-просветителей, которое объединило свыше 2,5 тыс. учителей, работающих при поддержке Минпросвещения России. Это педагоги, которые ведут свою образовательную и просветительскую деятельность для молодежи, коллег и родителей в соцсетях. В Центре знаний «Машук» первыми в стране начали формировать лучшие практики и разрабатывать методические рекомендации, системный подход для обучения наставников. Первый форум-съезд центра прошел в феврале 2024 года.
«Сегодня наставничество — мегатренд образования во всем мире. Ведь за знаниями и опытом всегда хочется идти к лучшим. Многие организации уже готовы использовать наши технологии и наработки», — рассказала сопредседатель Всероссийского сообщества наставников-просветителей, замминистра образования Камчатского края Патимат Омарова.
Кстати, обучение в процессе наставничества всегда взаимное.
«Часто у молодежи мы можем научиться не меньшему. Просто нужно иногда переступить через себя и свою роль состоявшегося профессионала и открыть для себя возможность новых знаний, которыми обладают “зумеры”», — заключает советник директора по воспитанию, федеральный координатор по СФО Всероссийского общества наставников-просветителей Наталья Смарыгина.