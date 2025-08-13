Учителям в России поручили поиск жестоких учеников-мигрантов

Профилактика преступности
По данным Следственного комитета РФ, в 2024 г. преступления среди несовершеннолетних мигрантов выросли на 8%, а особо тяжкие — на 82%. По мнению экспертов, интеграция через образование может снизить уровень преступности и избежать межнациональных конфликтов.
Хотя рекомендации Минпросвещения, МВД и Минобрнауки формально, всё же рекомендации и каждая школа сама определяет свои внутренние правила, по задумке авторов, чек-лист для педагогов может стать подспорьем для учебных заведений в борьбе с «дезадатапцией» детей.
В 29-страничном документе особое внимание предлагается уделять проявлениям пренебрежения к российским историческим ценностям, государственной символике, а также нездоровому интересу к политическим и религиозным темам. Это может проявляться в письменных работах, сочинениях, в беседах во время «Разговоров о важном». Тревожными сигналами могут стать и внешние атрибуты — например, одежда с экстремистской символикой, а также увлечение шок-контентом в интернете.
В качестве маркеров упомянуто также «появление в речи новых слов и выражений, не связанных с получаемыми в ходе образовательного процесса знаниями, резкое увеличение числа разговоров на политические, социальные, религиозные темы, в ходе которых высказываются крайние суждения и проявляются признаки национальной, религиозной и политической нетерпимости».
В графе «эмоциональное состояние» перечислены «вспыльчивость, демонстрация неадекватной, преувеличенно эмоциональной реакции, выраженной неприязни к какой-либо имущественной, расовой, национальной, конфессиональной или иной социальной группе, а также провокационные действия, направленные на возбуждение агрессии у других лиц; социальная изоляция (самоотчуждение), недоверие, замкнутость, отрицание общественного мнения … повышенная внушаемость».
В ближайшее время ведомства планируют расширить набор методических материалов для педагогов и усилить подготовку школьных психологов. Эти меры должны помочь создать в учебных заведениях комфортную среду для всех детей, независимо от их этнического происхождения.
Пока что учителя в отношении этих рекомендаций надеются лишь на помощь школьных психологов, которых в школах явный дефицит.
Красные флаги — одобрение насилия и унижение
Детский психолог-педагог Дарья Дугенцова, участник рабочей группы Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства считает, что учителям стоит насторожиться, если ребенок систематически оправдывает насилие.
В разговоре с ВФокусе Mail Дугенцова указала, что разовые высказывания могут быть следствием стресса, тогда как повторяющиеся модели поведения требуют уже профессиональной оценки. Конкретные слова и образы могут варьироваться в зависимости от культурного бэкграунда, но общий набор тревожных признаков остается неизменным — это оправдание насилия, призывы к унижению других и отрицание ценностей человеческой жизни. В одних культурах большая значимость придается военной символике, в других — религиозной. Однако обращать внимание стоит только на агрессивный контекст, уверена психолог.
Сюда же можно отнести пренебрежительное отношение к законам. Например, заявления «все законы ерунда» или «можно делать, что хочешь» — это звоночек, особенно если ребенок уверен, что «ему ничего за это не будет».
Дугенцова перечислила эмоциональные и поведенческие маркеры: повышенная агрессия (словесная или физическая) по отношению к группам, замкнутость с сохранением враждебности, радикальные высказывания, смена круга общения на экстремистские сайты или группы, обесценивание школьных норм.
«Психологическая практика показывает, что раннее выявление радикальных установок снижает риск асоциального поведения», — отметила она. Однако привязка наблюдений исключительно к мигрантам несет риск стигматизации, поэтому критерии должны применяться ко всем детям, чтобы избежать предвзятости. Для профилактики Дугенцова рекомендовала проводить анонимные опросы и беседы, а также проекты по интеграции детей мигрантов — чтобы те могли принять российские ценности безболезненно и без потери идентичности.
Дарья Баева