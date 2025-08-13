Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учителям в России поручили поиск жестоких учеников-мигрантов

Из-за роста преступности среди несовершеннолетних мигрантов в российских школах вводят новые подходы к работе с проблемными детьми. Минпросвещения, МВД и Минобрнауки подготовили для учителей рекомендательный чек-лист — методичку для мониторинга интересов и убеждений школьников. На что обращать внимание — в материале ВФокусе Mail.

Источник: РИА "Новости"

Профилактика преступности

По данным Следственного комитета РФ, в 2024 г. преступления среди несовершеннолетних мигрантов выросли на 8%, а особо тяжкие — на 82%. По мнению экспертов, интеграция через образование может снизить уровень преступности и избежать межнациональных конфликтов.

Хотя рекомендации Минпросвещения, МВД и Минобрнауки формально, всё же рекомендации и каждая школа сама определяет свои внутренние правила, по задумке авторов, чек-лист для педагогов может стать подспорьем для учебных заведений в борьбе с «дезадатапцией» детей.

В 29-страничном документе особое внимание предлагается уделять проявлениям пренебрежения к российским историческим ценностям, государственной символике, а также нездоровому интересу к политическим и религиозным темам. Это может проявляться в письменных работах, сочинениях, в беседах во время «Разговоров о важном». Тревожными сигналами могут стать и внешние атрибуты — например, одежда с экстремистской символикой, а также увлечение шок-контентом в интернете.

В качестве маркеров упомянуто также «появление в речи новых слов и выражений, не связанных с получаемыми в ходе образовательного процесса знаниями, резкое увеличение числа разговоров на политические, социальные, религиозные темы, в ходе которых высказываются крайние суждения и проявляются признаки национальной, религиозной и политической нетерпимости».

В графе «эмоциональное состояние» перечислены «вспыльчивость, демонстрация неадекватной, преувеличенно эмоциональной реакции, выраженной неприязни к какой-либо имущественной, расовой, национальной, конфессиональной или иной социальной группе, а также провокационные действия, направленные на возбуждение агрессии у других лиц; социальная изоляция (самоотчуждение), недоверие, замкнутость, отрицание общественного мнения … повышенная внушаемость».

В ближайшее время ведомства планируют расширить набор методических материалов для педагогов и усилить подготовку школьных психологов. Эти меры должны помочь создать в учебных заведениях комфортную среду для всех детей, независимо от их этнического происхождения.

Пока что учителя в отношении этих рекомендаций надеются лишь на помощь школьных психологов, которых в школах явный дефицит.

Источник: Аргументы и факты

Красные флаги — одобрение насилия и унижение

Детский психолог-педагог Дарья Дугенцова, участник рабочей группы Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства считает, что учителям стоит насторожиться, если ребенок систематически оправдывает насилие.

В разговоре с ВФокусе Mail Дугенцова указала, что разовые высказывания могут быть следствием стресса, тогда как повторяющиеся модели поведения требуют уже профессиональной оценки. Конкретные слова и образы могут варьироваться в зависимости от культурного бэкграунда, но общий набор тревожных признаков остается неизменным — это оправдание насилия, призывы к унижению других и отрицание ценностей человеческой жизни. В одних культурах большая значимость придается военной символике, в других — религиозной. Однако обращать внимание стоит только на агрессивный контекст, уверена психолог.

Эксперт отметила, что фразы вроде «сильные всегда правы, слабых надо уничтожать» указывают на тревожные тенденции.

Сюда же можно отнести пренебрежительное отношение к законам. Например, заявления «все законы ерунда» или «можно делать, что хочешь» — это звоночек, особенно если ребенок уверен, что «ему ничего за это не будет».

Дугенцова перечислила эмоциональные и поведенческие маркеры: повышенная агрессия (словесная или физическая) по отношению к группам, замкнутость с сохранением враждебности, радикальные высказывания, смена круга общения на экстремистские сайты или группы, обесценивание школьных норм.

Источник: Freepik

«Психологическая практика показывает, что раннее выявление радикальных установок снижает риск асоциального поведения», — отметила она. Однако привязка наблюдений исключительно к мигрантам несет риск стигматизации, поэтому критерии должны применяться ко всем детям, чтобы избежать предвзятости. Для профилактики Дугенцова рекомендовала проводить анонимные опросы и беседы, а также проекты по интеграции детей мигрантов — чтобы те могли принять российские ценности безболезненно и без потери идентичности.

Дарья Баева