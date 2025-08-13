Учителям в России поручили поиск жестоких учеников-мигрантов

В разговоре с ВФокусе Mail Дугенцова указала, что разовые высказывания могут быть следствием стресса, тогда как повторяющиеся модели поведения требуют уже профессиональной оценки. Конкретные слова и образы могут варьироваться в зависимости от культурного бэкграунда, но общий набор тревожных признаков остается неизменным — это оправдание насилия, призывы к унижению других и отрицание ценностей человеческой жизни. В одних культурах большая значимость придается военной символике, в других — религиозной. Однако обращать внимание стоит только на агрессивный контекст, уверена психолог.