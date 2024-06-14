Учителя смогут проверять домашние задания с помощью ИИ

Российские учителя смогут проверять домашние задания своих учеников и составлять образовательные программы при помощи искусственного интеллекта. В настоящее время специально для этого разрабатываются специальные цифровые помощники. Об этом рассказал замминистра просвещения РФ Денис Грибов на II Международном форуме министров образования «Формируя будущее».
Грибов подчеркнул, что в России стремительно развивается искусственный интеллект, и цифровой помощник — один из проектов, который поможет учителям снизить бюрократическую нагрузку.
Также замминистра отметил, что на данный момент программы повышения квалификации в области искусственного интеллекта прошли уже более 30 тысяч учителей России.
Ранее в московском вузе разрешили писать дипломные работы с помощью нейросети.
Анна Морозова