Учителя смогут проверять домашние задания с помощью ИИ

Российские учителя смогут проверять домашние задания своих учеников и составлять образовательные программы при помощи искусственного интеллекта. В настоящее время специально для этого разрабатываются специальные цифровые помощники. Об этом рассказал замминистра просвещения РФ Денис Грибов на II Международном форуме министров образования «Формируя будущее».