Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учителя смогут проверять домашние задания с помощью ИИ

Развивающийся искусственный интеллект значительно упростит жизнь педагогам и снизит их бумажную нагрузку.

Источник: РИА "Новости"

Российские учителя смогут проверять домашние задания своих учеников и составлять образовательные программы при помощи искусственного интеллекта. В настоящее время специально для этого разрабатываются специальные цифровые помощники. Об этом рассказал замминистра просвещения РФ Денис Грибов на II Международном форуме министров образования «Формируя будущее».

Грибов подчеркнул, что в России стремительно развивается искусственный интеллект, и цифровой помощник — один из проектов, который поможет учителям снизить бюрократическую нагрузку.

Также замминистра отметил, что на данный момент программы повышения квалификации в области искусственного интеллекта прошли уже более 30 тысяч учителей России.

Ранее в московском вузе разрешили писать дипломные работы с помощью нейросети.

Анна Морозова