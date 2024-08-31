Учителя предложили реформу ЕГЭ и ОГЭ

«Если не будет демоверсии, ученик не будет представлять, какого типа задания в принципе могут быть на экзамене, а это может привести к дифференциации не по уровню знаний, а по тому, знаком ему этот формат задания или нет», — пояснил доцент кафедры лингводидактики и современных технологий иноязычного образования Института иностранных языков МПГУ Алексей Конобеев. Кроме того, отметил Конобеев, если ученик не представляет, с чем столкнется на экзамене, это резко повышает уровень стресса, что также оказывает влияние на конечный результат. Решетникова заявила, что этот вопрос требует более широкого обсуждения.