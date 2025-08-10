Учителя оценили идею Володина об отмене домашних заданий для школьников

Она добавила, что вопрос отмены домашних заданий обсуждается минимум десять лет. Кроме того, по ее словам, существуют сторонники и противники этой идеи. Сторонники считают, что задания можно выполнять в школе, в то время как противники утверждают, что самостоятельная работа важна для усвоения материала. Абанкина добавила, что в некоторых странах дети выполняют задания в школе благодаря хорошей инфраструктуре, но в России условия сильно различаются. По ее мнению, массовый отказ от домашних заданий может снизить качество образования. Учителя вряд ли откажутся от этой практики, так как они отвечают за результаты. Она также указала, что даже если закон будет принят, найдутся способы его обойти.