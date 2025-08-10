Учителя оценили идею Володина об отмене домашних заданий для школьников

Абанкина заявила, что решение об отмене домашнего задания может привести к снижению качества образования.
«Отменить домашнее задание невозможно даже по техническим причинам», — отметила Абанкина. Ее слова приводит «Коммерсант».
Она добавила, что вопрос отмены домашних заданий обсуждается минимум десять лет. Кроме того, по ее словам, существуют сторонники и противники этой идеи. Сторонники считают, что задания можно выполнять в школе, в то время как противники утверждают, что самостоятельная работа важна для усвоения материала. Абанкина добавила, что в некоторых странах дети выполняют задания в школе благодаря хорошей инфраструктуре, но в России условия сильно различаются. По ее мнению, массовый отказ от домашних заданий может снизить качество образования. Учителя вряд ли откажутся от этой практики, так как они отвечают за результаты. Она также указала, что даже если закон будет принят, найдутся способы его обойти.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что большинство депутатов считают учебную нагрузку на школьников чрезмерной — дети учатся по 8−10 часов в день. В опросе больше половины участников подтвердили это мнение. Володин добавил, что обсуждение вопроса пройдет в следующем месяце, так как тема волнует не только родителей, но и учителей и самих школьников. По его словам, актуальность проблемы возросла с появлением новых способов формального выполнения заданий с помощью искусственного интеллекта и интернета.