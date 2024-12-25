Учителя назвали желаемые подарки от школьников

Преподаватель истории и обществознания, председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков считает, что вряд ли можно проследить единую тенденцию в том, какие подарки учителя предпочитают больше всего, так как в школах могут быть установлены свои особые правила, а также по-разному работать родительские сообщества, которые эти подарки дарят. «По моему личному опыту, учителя не стремятся получать дорогие подарки и даже намеренно указывают на это ученикам и родителям», — сказал Казаков РБК. Он отметил, что практически не слышал, чтобы учителям дарили подарки деньгами.