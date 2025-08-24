Учителя назвали последствия сокращения часов на изучение английского

Учитель истории и обществознания гимназии № 9 городского округа Химки Григорий Назаров отметил, что предмет введут только со следующего года, поэтому у родителей и профессионального сообществ будет время, чтобы задать интересующие вопросы и разрешить недопонимания. Он также напомнил, что предмет «Духовно-нравственная культура народов России» и раньше преподавали в школе, но в 2022 году «взяли паузу на пересборку предмета». «Это рассказ о том, как жили такие же обычные люди, например, 500 лет назад. Что их мотивировало, как они совершали поступки, которые сегодня нам кажутся великими, а им тогда казались естественными», — описывает Назаров.