Учителя назвали последствия сокращения часов на изучение английского

«Забывание» и другие последствия
С сентября 2026 года ученики 5−7 классов будут изучать английский язык в школах два часа в неделю вместо трех, как сейчас. Это следует из проекта приказа Министерства просвещения, который вносит изменения в федеральные программы школьного образования.
В министерстве пояснили, что сокращение часов «не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане». В министерстве уверены, что учащиеся смогут освоить базовый уровень иностранного языка в рамках выделенного количества времени.
При сокращении количества часов изучения языка у школьников может начаться «процесс забывания», так как перерывы между уроками английского станут дольше, сказала РБК заведующая кафедрой лингводидактики Московского государственного лингвистического университета Галина Фролова. В связи с этим и количество усваиваемой информации, а также уровень умений и навыков владения языком будет меньше, отметила она.
К тому же, напомнила Фролова, в последнее время поднимается вопрос сокращения объемов домашнего задания в школах, а если на этом фоне будет уменьшаться еще и количество часов, это также скажется на качестве изучения языка. Кроме того, обратила внимание эксперт, сейчас в школах увеличилось и количество учеников в классе, в связи с чем преподаватель просто физически не успевает уделить должного внимания каждому их них.
В связи с сокращением количества часов английского потребуется обновление школьных программ и учебников, обратила внимание учитель английского языка Мамоновской средней общеобразовательной школы (Иркутская область) Екатерина Ахмеева. По ее мнению двух часов в неделю для изучения английского языка в 5−7 классах может быть достаточно только чтобы научить базовым навыкам общения и понимания языка. Для более глубокого изучения, к примеру, чтобы достичь уровней A2 или B1, может потребоваться больше времени. A2 — начальный этап в изучении английского языка, который позволяет вести простые диалоги на знакомые темы, такие как работа, семья, покупки, и понимать короткие тексты.
«Если два часа — это основное время, то стоит рассмотреть и другие формы обучения, такие как кружки, клубы, онлайн-курсы или занятия с носителями языка», — считает Ахмеева. Она также допустила, что в школах может увеличиться количество внеурочных занятий для дополнительного изучения английского.
Директор центра изучения иностранных языков Университета ИТМО Анастасия Никуленко отметила, что на фоне сокращения количества часов на английский язык учителям придется адаптироваться к новым условиям, но при этом сохранять высокий уровень подготовки своих учеников. «Учителю необходимо осваивать технологии обучения, которые позволят перераспределять учебный материал, предоставлять больше автономии учащимся за пределами класса, а само занятие делать максимально практико-ориентированным и продуктивным», — считает Никуленко. По ее мнению, хорошим помощником могут стать в том числе инструменты искусственного интеллекта.
О том, что ситуация с изучением иностранного языка «станет ещё хуже» говорит репетитор английского из Мурманска Юлия Хилинг. По ее слова ученики вынуждены обращаться к услугам репетиторов, потому что школы не обеспечивают высокого уровня подготовки.
В России английский язык в качестве обязательного предмета начинают изучать со 2 класса. Согласно действующим программам, сейчас в 2−4 классах предусмотрено два часа на его изучение, с 5 по 11 класс — по три часа в неделю. Когда изменения вступят в силу, ученики 5−7 классов будут изучать английский два раза в неделю, а начиная с 8-го класса — три.
Популярность английского языка для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) с годами падает. По данным Рособрнадзора, в 2022 году после 11 класса его сдавали 87,3 тыс. человек, в 2023 — 80,7 тыс. человек, в 2024 году — 76,3 тыс. человек, а в 2025 году — 75,5 тыс. человек.
Средний балл при этом также уменьшился за четыре года: с 73,3 до 64,1.
Какой предмет получит часы
На фоне сокращения количества часов изучения английского для 5−7 классов с 2026 года введут один урок в неделю по предмету «Духовно-нравственная культура России».
Как рассказывал ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков, предмет будет «раскрывать духовно-нравственные ценности русской цивилизации через жизнеописание и подвиги исторических персонажей», его будут преподавать учителя истории.
Учитель истории и обществознания гимназии № 9 городского округа Химки Григорий Назаров отметил, что предмет введут только со следующего года, поэтому у родителей и профессионального сообществ будет время, чтобы задать интересующие вопросы и разрешить недопонимания. Он также напомнил, что предмет «Духовно-нравственная культура народов России» и раньше преподавали в школе, но в 2022 году «взяли паузу на пересборку предмета». «Это рассказ о том, как жили такие же обычные люди, например, 500 лет назад. Что их мотивировало, как они совершали поступки, которые сегодня нам кажутся великими, а им тогда казались естественными», — описывает Назаров.
По мнению председателя профсоюза «Учитель» Дмитрия Казакова, добавление новых предметов обычно дополнительно увеличивает нагрузку как на школьников, так и на учителей. «Любые новые школьные инициативы проходят как через учителей, так через и учеников, и авторы не всегда задумываются о том, что это дополнительно нагружает образовательный процесс, хотя часто преследуют благие намерения», — считает Казаков.