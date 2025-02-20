Учительница из Австралии на уроках шипела на учеников

Учительница опровергла обвинения, заявив, что она попросила учеников называть ее мисс Перр, потому что ее инициалы — П. Р. Р. Однако сообщается, что ее уже уволили, несмотря на поддержку со стороны педсостава школы и профсоюза учителей.