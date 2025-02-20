Учительница из Австралии на уроках шипела на учеников

Учительницу из Австралии раскритиковали родители школьников за то, что она идентифицирует себя как кошка и шипит на детей на уроках. Об этом пишет Oddity Central.
Странная учительница преподавала в государственной средней школе Марсдена в Логан-Сити, Квинсленд. Она просила называть ее «мисс Мурр», облизывала тыльную сторону ладони и шипела на уроках. Также женщина носила на голове ободок с кошачьими ушами и ошейник со своей кличкой.
Одна из родителей учеников была возмущена, когда мисс Перр заставила ее дочь мурлыкать на уроке, чтобы получить леденец. Другая ученица рассказала, что учительница шипела, когда дети вели себя плохо.
Странная история дошла до Министерства образования в Квинсленда. «К учителям предъявляются самые высокие требования в плане профессионализма и этики. Такое поведение недопустимо в государственных школах Квинсленда», — говорится в заявлении ведомства.
Учительница опровергла обвинения, заявив, что она попросила учеников называть ее мисс Перр, потому что ее инициалы — П. Р. Р. Однако сообщается, что ее уже уволили, несмотря на поддержку со стороны педсостава школы и профсоюза учителей.
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