Учитель рассказала, как подготовиться к началу учебного года

Блогер издания «Мел», учитель Елена Байковская дала шесть советов. Она подчеркнула, что готовиться к школе нужно не только ученикам, но и их родителям.
1. Поменять режим сна
За лето у многих подростков нарушается режим дня. Но скоро им опять нужно будет просыпаться в семь утра, завтракать и в темноте идти в школу. Ребенок, который отвык от такого графика, будет чувствовать недосып и раздражение, ему будет сложно учиться и общаться с одноклассниками. Таким образом, нужно начать приближать свои биологические ритмы к школьному режиму.
2. Вспомнить школьные правила
В каждой школе есть требования к внешнему виду детей. Если в учреждении строгие правила, нужно начать избавляться от кричащих деталей (например, татуировок).
3. Примерить одежду и обувь
Елена Байковская напомнила, что новая одежда — это не всегда удобно. Обувь может натирать, рубашки после трех месяцев ношения футболок и шорт — раздражать. Поэтому стоит купить одежду заранее и дать ребенку в ней походить.
4. Провести дома хотя бы дней пять
Если ребенка все лето не будет дома, он отвыкнет от привычной среды. При этом большинство подростков с трудом привыкают к изменениям вокруг себя. В связи с этим нужно дать школьнику немного времени на то, чтобы он опять привык к домашней обстановке.
5. Открыть учебники
Эксперт подчеркнула, что перед школой дома стоит почитать учебники. Вспоминать материал в спокойной привычной обстановке легче, чем на уроке под пристальным взглядом учителя.
6. Найти репетитора
Если ребенку нужна помощь по программе или в подготовке к экзаменам, стоит заранее начать искать репетитора. Во время учебного года на это может не хватить времени. Кроме того, к тому моменту хорошие репетиторы уже могут набрать учеников.
Нередко учителей заставляют на каникулах работать в школе. Сколько времени он должен это делать, ранее объяснили эксперты.
Айгуль Сабитова