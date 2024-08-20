Учитель математики рассказал про мифы о своем предмете

Солоницын рассказал, как он объясняет признак делимости. Например, 11 человек пришли в ресторан и вместе поели на 12 344 рубля. Для того чтобы понять, поделится ли это число на 11, нужно сложить цифры на нечетных местах (1, 3 и 4) с теми, которые стоят на четных (2, 4). Они должны совпадать — тогда делится.