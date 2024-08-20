Учитель математики рассказал про мифы о своем предмете

Мало кто в школе любил математику. Более того, сейчас в социальных сетях набирают популярность видеоролики, в которых авторы говорят: «еще один прекрасный день, когда мне не пригодились синус, косинус, тангенс и котангенс».
Учитель математики и блогер Евгений Солоницын рассказал, можно ли прожить без его предмета и как научиться любить его.
Не знаешь, где пригодится математика
По словам Солоницына, математика окружает нас повсюду: как ездят машины, как сажать картошку и как выглядят здания. В бытовых ситуациях — как рассчитать налоговый вычет, разделить счет пополам в ресторане и в каких пропорциях развести лекарство. Кредиты, депозиты, скидки, ипотеки, смеси, компьютерные игры — всё это математика.
Чтобы объяснить математику, Солоницын снимает видео, в которых рассказывает, что, например, синус может пригодиться в спортивном зале, геометрия — в лесу при подсчете высоты деревьев, а скорость и время — чтобы понять, на каком расстоянии от человека ударила молния.
Под роликами блогера комментарии оставляют не только дети, но и взрослые. И они не раз писали, что не понимали, зачем в школе математика, а потом случайно столкнулись с математическими задачами в профессиональной деятельности.
В каких сферах жизни может помочь математика
По словам Солоницына, математика может пригодиться в любых сферах жизни.
1. Блогеру написала женщина, которая рассказала, что на первом этаже температура воды 60, а на втором — 51. По ее словам, так быть не должно. Чтобы решить проблему, нужно вычислить процент потерь. Сколько процентов теплоты теряется при подъеме с первого этажа на последний?
2. Другая женщина рассказала, что грузчики привезли кафель на первый этаж, а не на пятый. Заказчик знает только плотность материала, а чтобы узнать, сколько заплатить исполнителям, нужно знать общий вес. Чтобы решить проблему, достаточно составить математическое уравнение: объем умножить на плотность и получить массу.
3. Одна из пользователей сети рассказала, что ее мама хотела сделать домашний бальзамический уксус. Для этого нужен 9%-ный уксус и базилик. В магазине продается только 70%-ная эссенция — с ней будет невкусно. Как из 70% получить 9%? Получается повседневная математическая задача: нужно составить уравнение и узнать, в каких пропорциях смешать воду и эссенцию.
4. Солоницын также привел и простой пример математической задачи. В прошлом году он делал ремонт, поэтому ему нужно было рассчитать, сколько рулонов обоев потребуется приобрести. Для этого нужно посчитать поверхность комнаты, учесть, что есть окна, пол, потолок и шкаф, где не нужны обои.
«Мы не хотим учить формулы»
Солоницын не отрицает, что математика может не пригодиться в жизни, так как сейчас есть множество приложений, которые помогут составить уравнения, решить задачу и подсказать ответ. Однако каждый день человеку требуется логика и умение искать ошибки. Этому и учит математика в школе.
Также математика развивает алгоритм мышления. Солоницын говорить: «мы не хотим учить формулы, мы хотим понимать вывод». В математике можно забыть формулу, но при этом понимать, откуда ее теоретически можно получить.
Как учителю исправить ситуацию
Конечно, влюбить школьников в математику непросто, однако есть выход — связать ее с реальной жизнью.
Солоницын рассказал, как он объясняет признак делимости. Например, 11 человек пришли в ресторан и вместе поели на 12 344 рубля. Для того чтобы понять, поделится ли это число на 11, нужно сложить цифры на нечетных местах (1, 3 и 4) с теми, которые стоят на четных (2, 4). Они должны совпадать — тогда делится.
Для детей младшего возраста можно использовать заинтересовывающие задачи и игры. «Например, я играю с детьми в игру, связанную со статистикой. В чате класса 15 человек. Я пишу им: “Пришлите любое число”. Потом из них я нахожу среднее арифметическое и делю пополам. Выиграл тот, кто прислал число, близкое к итоговому результату», — рассказал учитель.
Так, можно влюбить детей в математику. Также возможно использовать метафоры и сравнения, чтобы предмет выглядел легче.
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