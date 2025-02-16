Ученый заявил, что вышедший из строя спутник нельзя быстро свести с орбиты

«Дело в том, что сведение спутника с орбиты может быть осуществлено путем выдачи тормозного импульса при помощи маршевой двигательной установки космического аппарата или за счет раскрытия специальных устройств, увеличивающих силу сопротивления разреженной атмосферы», — сказал Клюшников.
«Но если космический аппарат полностью отказал, то он останется на орбите, как говорят, в течение срока своего баллистического существования: под воздействием тормозящих свойств остаточной атмосферы и земных гравитационных аномалий спутник все равно сойдет с орбиты, но на это потребуются годы», — добавил он.
Действующие сейчас национальные стандарты и международные соглашения рекомендуют ограничивать срок баллистического существования отказавшего спутника 25 годами. В области низких орбит до 2000 километров это требование, как правило, выполняется, отметил главный ученый секретарь ЦНИИмаш.
«Для системы Starlink действуют более жесткие правила. В 2022 году Федеральная комиссия по связи США потребовала от SpaceX сводить отказавшие спутники в плотные слои атмосферы в течение максимум пяти лет после прекращения активного функционирования. Но последняя мера эффективна только для орбит высотой не более 500−600 километров», — отметил Клюшников.