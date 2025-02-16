Ученый заявил, что вышедший из строя спутник нельзя быстро свести с орбиты

«Но если космический аппарат полностью отказал, то он останется на орбите, как говорят, в течение срока своего баллистического существования: под воздействием тормозящих свойств остаточной атмосферы и земных гравитационных аномалий спутник все равно сойдет с орбиты, но на это потребуются годы», — добавил он.