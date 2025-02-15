Ученый рассказал о влиянии на Землю многоспутниковых группировок

«При нагреве и сгорании в атмосфере космических объектов, движущихся с огромной скоростью, металлы, содержащиеся в их конструкции, будут аблироваться, превращаться в плазму, способную конденсироваться и взаимодействовать с атмосферным аэрозолем. В результате этого в составе аэрозольных частиц, уже присутствующих в атмосфере, будет повышаться содержание металлов, в частности алюминия, лития, меди, свинца. Кроме того, по мере увеличения потока техногенных объектов, сгорающих в атмосфере, будет также увеличиваться плотность аэрозольных слоев», — пояснил главный ученый секретарь.