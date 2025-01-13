Ученый рассказал о последствиях возникновения корональной дыры на Солнце

Он подчеркнул, что основным результатом действия корональных дыр является рост скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. Так, уже сегодня эта скорость должна увеличиться примерно с 400 до 600 километров в секунду и продержаться на этом укровне всю неделю. Этот рост учёный назвал значительным, но не слишком опасным.