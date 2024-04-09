Ученый рассказал, как будут выглядеть собаки, если на Земле не останется людей

Дэн О’Нил напоминает, что породы создала не природа, а люди. Столетиями собак селекционировали, чтобы стимулировать индустрию покупки собак. По словам зоолога, нам могут быть симпатичны собаки с необычным внешним видом (мало похожие на «исходник» — волка), но им самим может не нравиться жить в таком теле из-за проблем со здоровьем.