Ученый рассказал, как будут выглядеть собаки, если на Земле не останется людей

Зоологи задались любопытным вопросом: как бы выглядели собаки, если бы не было людей, и никто не контролировал смешение пород? По расчетам ученых, в этом случае в течение пяти лет все собаки будут выглядеть одинаково, а на Земле, по сути, останется одна порода.
Профессор эпидемиологии животных Королевского ветеринарного колледжа Дэн О’Нил говорит, что первым делом у собак бы исчезли «аномалии», такие, как неестественно плоская морда и чрезмерно длинные туловища. А новая порода, которую ученый поспешил назвать «Златовлаской», стала бы «идеальным собачьим образцом». И вот как могла бы выглядеть «собака постапокалипсиса», появившаяся без вмешательства людей.
Тело
По словам Дэна О’Нила, одна из самых больших проблем для собаководов — ожирение собак. Но гипотетическая беспородная собака будущего будет здоровой. Этот «непревзойденный мусорщик» ел бы все, что мог найти, и преодолевал бы большие расстояния в поисках еды, что помогало бы ему оставаться стройным.
Морда
Отличительная черта некоторых сегодняшних пород — плоские морды и приплюснутые носы. Их обычно называют «брахицефальными» породами. К ним относятся мопс, бульдог, шарпей, кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Кроме плоских морд их объединяет проблема с дыханием, что ухудшает способность этих собак к физическим упражнениям и повышает риск потерять сознание во время еды.
Но у «Златовласки» будет узкая голова и длинная морда — как у охотничьих собак. В ней больше места для нейронов обонятельных рецепторов — специальных клеток, улавливающих запах. Соответственно, обоняние у единственной породы будет идеальное. Кроме того, длинные морды сделают дворнягу более аэродинамичной, что поможет ей быстрее перемещаться, как характерная передняя часть скоростного поезда.
Лапы
В охоте и преодолении расстояний «Златовласке» помогали бы длинные лапы. Коротколапость современных собак зоолог называет «странной особенностью», появившейся в результате хондродистрофии — проще говоря, из-за порока развития скелета. При скрещивании коротконогих собак эта мутация сохраняется в генофонде и со временем только усугубляется. Хондродистрофические породы могут страдать от болезни межпозвоночных дисков, проблем с позвоночником и подвижностью.
Хвост
Хвост у «Златовласки» будет длинный и изогнутый. Потому что именно он, по словам специалиста, является показателем здоровой собаки. В отличие от коротких коренастых хвостов, которые являются результатом генетической мутации.
Длинные хвосты нужны собакам не для красоты. Это инструмент, с помощью которого они сохраняют равновесие, отпугивают насекомых, усиливают или минимизируют запах, общаются.
Уши
Лучше определить, где находится добыча, собакам помогают торчащие вверх уши. Именно такие будут у единственно оставшегося вида собак.
Уши другой формы в мире постапокалипсиса были бы просто опасны. Например, у собак с длинными и висячими ушами выше риск заразиться инфекциями, которые при отсутствии должного лечения могут распространиться глубоко в ушной канал, что приводит к серьезным проблемам.
Точно так же к инфекциям приводят опущенные веки и дряблая морщинистая кожа у собак. В качестве примера можно привести бассет-хаунда и неаполитанского мастифа.
Дэн О’Нил напоминает, что породы создала не природа, а люди. Столетиями собак селекционировали, чтобы стимулировать индустрию покупки собак. По словам зоолога, нам могут быть симпатичны собаки с необычным внешним видом (мало похожие на «исходник» — волка), но им самим может не нравиться жить в таком теле из-за проблем со здоровьем.