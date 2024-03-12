Ученый раскритиковал песчаных червей из фильма «Дюна»

Недавний гость передачи «Позднее шоу со Стивеном Кольбером», американский астрофизик, писатель и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон порассуждал на тему реалистичности Шаи-Хулуда (песчаного червя из вселенной «Дюны»). По сюжету это существо ориентируется на звук и поглощает все, что издает вибрации на поверхности барханов планеты Арракис.
В фильме «Дюна: Часть вторая» герои используют специальное устройство, чтобы вызвать песчаных червей на поверхность. Аппараты начинают стучать по песку, куда впоследствии и спешит монстр, уточняет IFL Science.
Нил Деграсс Тайсон, однако, сомневается в полезности такого устройства. Дело в том, что песок поглощает звук. И как бы сильно не стучать по нему, звук не будет столь громким, чтобы его услышал огромный подземный монстр.
Песок, как отмечает Тайсон, сам по себе является отличным звукоизолятором, поэтому аппарат из вселенной, как и громкие удары героев по песку вряд ли привлекут Шаи-Хулуда (песчаного червя).
Подозрения у ученого вызвал еще один элемент фильма. В мире «Дюны» существует обряд посвящения, который в обязательном порядке проходит каждый фримен (коренной житель Арракиса) — езда на спине песчаного червя. И дело не в песках и вызове подземного существа, а в физике его передвижений.
Червь движется прямо, что противоестественно. В обычной жизни для того, чтобы ползти вперед, черви, как и змеи, отталкиваются от поверхности, извиваясь. В качестве компромисса ученый согласился принять тот факт, что животные в песчаном мире могут отличаться по строению и умению двигаться от земных.
«Дюна» — не первый кинообъект исследования Тайсона. Ранее астрофизик определил точное местоположение Барбиленда.
Олеся Маевская