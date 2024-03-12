Ученый раскритиковал песчаных червей из фильма «Дюна»

Червь движется прямо, что противоестественно. В обычной жизни для того, чтобы ползти вперед, черви, как и змеи, отталкиваются от поверхности, извиваясь. В качестве компромисса ученый согласился принять тот факт, что животные в песчаном мире могут отличаться по строению и умению двигаться от земных.