Ученый предупредил об опасности вирусов в экосистемах Арктики

Освоение Арктики должно включать исследования вирусов и бактерий, которые могут находиться в ее экосистемах. Об этом в интервью РБК Life заявил доктор биологических наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.
Ученый заметил, что программы по освоению арктических территорий далеко не всегда учитывают исследование потенциальных биологических угроз для людей.
«Нам важно продолжать изучать вирусы. Сейчас, например, активно осваивается Арктика, но почти никто не исследует вирусы, которые могут находиться в ее экосистемах. Животные, рыбы, птицы — все они могут быть переносчиками вирусов, которые потенциально способны передаваться человеку», — заявил Зверев.
Вирусолог также отметил, что большая часть существующих вирусов на планете остается неизученной, а значит, потенциально опасной для людей. По словам Виталия Зверева, новый опасный для человека вирус может передаться, например, от перелетных птиц. Такая опасность возрастает с изменением климата.
«Мы знаем не более 15% всех вирусов на планете. Вирусы и бактерии в Мировом океане составляют 95% всей биологической массы», — напомнил вирусолог.
В начале июня датские ученые обнаружили на ледниковом щите Гренландии гигантские вирусы, которые никогда не встречались на поверхности льда.
Гигантские вирусы были впервые обнаружены в 1981 году в океане, где они специализируются на уничтожении зеленых морских водорослей. Позже гигантские вирусы были обнаружены в почве, на суше и даже у человека.
В ноябре прошлого года температура на Земле впервые поднялась выше критического порога 2 по отношению к доиндустриальному уровню. В абсолютных цифрах показатель составляет 2,06 °C. Позже стало известно, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Отчет Copernicus также показал, что октябрь 2024 года был на 1,65 °C теплее доиндустриального уровня. ООН предупреждает, что без активных усилий по снижению выбросов углекислого газа в этом столетии температура может подняться на 2,1−2,8 °C выше доиндустриальных показателей.