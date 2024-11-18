Ученый предупредил об опасности вирусов в экосистемах Арктики

В ноябре прошлого года температура на Земле впервые поднялась выше критического порога 2 по отношению к доиндустриальному уровню. В абсолютных цифрах показатель составляет 2,06 °C. Позже стало известно, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Отчет Copernicus также показал, что октябрь 2024 года был на 1,65 °C теплее доиндустриального уровня. ООН предупреждает, что без активных усилий по снижению выбросов углекислого газа в этом столетии температура может подняться на 2,1−2,8 °C выше доиндустриальных показателей.