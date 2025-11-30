Ученый предсказал увеличение жизни человека до 120 лет

«В 1900 году средняя продолжительность жизни составляла примерно 40 лет. Сейчас — 70−80 лет. И это было достигнуто за счет науки — борьбы с инфекциями, изобретения новых лекарств и новых средств диагностики… Следующий возрастной уровень, который ученые обсуждают сегодня и который может быть достигнут, в том числе с помощью ученых из кооперации НЦФМ — это 120 лет жизни», — отметил Сергеев.
Ученый сообщил, что науку ожидают новые открытия в области медицины, а также клеточной и молекулярной биологии. Он заверил, что благодаря им, получится достичь новых рубежей в продолжительности жизни. В то же время он назвал это достойной целью.
Сергеев подчеркнул, что одно из направлений деятельности российских ученых связано с развитием так называемого ментального долголетия.
«Долголетие бывает разным: есть физическое и ментальное. Было бы идеально, чтобы человек оставался здоровым как физически, так и умственно на протяжении долгого времени», — заявил ученый.
До этого стало известно о том, что в Китае планируют побить рекорды по увеличению жизни. На сегодняшний день средняя продолжительность человеческой жизни в Поднебесной составляет 79 лет. В дальнейшем власти страны планируют достичь новых рубежей за счет пропаганды здорового образа жизни.