Ученый предсказал увеличение жизни человека до 120 лет

«В 1900 году средняя продолжительность жизни составляла примерно 40 лет. Сейчас — 70−80 лет. И это было достигнуто за счет науки — борьбы с инфекциями, изобретения новых лекарств и новых средств диагностики… Следующий возрастной уровень, который ученые обсуждают сегодня и который может быть достигнут, в том числе с помощью ученых из кооперации НЦФМ — это 120 лет жизни», — отметил Сергеев.