Ученый предположил, когда северный магнитный полюс достигнет берегов России

«Никто не знает, почему он несколько веков находился на севере Канады, а в последние 120 лет практически по прямой линии движется примерно в сторону географического полюса. Если он так же будет двигаться, то, может быть, лет через 100 доберется до берегов России, но может взять и остановиться», — сказал Пальшин.
Он подчеркнул, что прогнозировать движение полюсов невозможно, потому что главное магнитное поле вызывается сложными процессами во внутреннем ядре Земли, о которых пока мало что известно.
Магнитные полюса Земли представляют собой условные точки, в которых силовые линии магнитного поля планеты пересекают ее поверхность под прямым углом. Магнитные полюса не совпадают с географическими и могут менять свое положение.