Ученый предположил, когда северный магнитный полюс достигнет берегов России

«Никто не знает, почему он несколько веков находился на севере Канады, а в последние 120 лет практически по прямой линии движется примерно в сторону географического полюса. Если он так же будет двигаться, то, может быть, лет через 100 доберется до берегов России, но может взять и остановиться», — сказал Пальшин.