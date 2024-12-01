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Ученый предположил, когда северный магнитный полюс достигнет берегов России

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Северный магнитный полюс может достигнуть берегов России примерно через 100 лет, если продолжит перемещаться с такой же скоростью, однако точно предсказать его движение невозможно, заявил РИА Новости геофизик, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова Николай Пальшин.

Источник: Annie Spratt/CC0

«Никто не знает, почему он несколько веков находился на севере Канады, а в последние 120 лет практически по прямой линии движется примерно в сторону географического полюса. Если он так же будет двигаться, то, может быть, лет через 100 доберется до берегов России, но может взять и остановиться», — сказал Пальшин.

Он подчеркнул, что прогнозировать движение полюсов невозможно, потому что главное магнитное поле вызывается сложными процессами во внутреннем ядре Земли, о которых пока мало что известно.

Магнитные полюса Земли представляют собой условные точки, в которых силовые линии магнитного поля планеты пересекают ее поверхность под прямым углом. Магнитные полюса не совпадают с географическими и могут менять свое положение.