Ученый предложил радикальный план для спасения планеты

«Взрыв ядерного оружия мощностью в 81 гигатонну может привести к мировой катастрофе, если это сделать неправильно. И если просто закопать эту бомбу под базальтовой породой, то это приведет к такой же катастрофе. Между тем, глубокая вода хорошо поглощает ударные волны. Мы можем точно сказать, что если закопать ядерную боеголовку под километрами земли и километрами воды, то взрыв измельчит породу перед тем, как будет остановлен водой», — говорится в публикации.