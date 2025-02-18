Ученый объяснил, куда пропала знаменитая Земля Санникова

Между тем, как удалось выяснить, одна из точек активного выброса метана находится около Новосибирских островов. Этот район в 1800—1811 годах и обследовал купец из Якутска, полярник Яков Санников, занимавшийся добычей песца и мамонтовой кости. Он рассказал, что к северу от Новосибирских островов в океане находилась «обширная земля», якобы сложенная из скал. После чего началась вошедшая в историю эпопея с поисками загадочного места, где якобы мог находиться «каменный уголь». Одна из экспедиций на шхуне «Заря» в поисках Земли Санникова стартовала 21 июня 1900 года. Ее возглавил полярный исследователь барон Эдуард Васильевич Толль.