Ученый объяснил, куда пропала знаменитая Земля Санникова

Знаменитая Земля Санникова, скорее всего, была размыта. На это указывают все данные, которыми сейчас располагают исследователи.
«Такое явление связано с таянием многолетнемерзлых пород — вечной мерзлоты. Фактически это земля, перемешанная со льдом», — отметил научный сотрудник Института океанологии РАН.
В результате потепления лед тает, и земля быстро размывается. То, что произошло с Землей Санникова, стало также причиной исчезновения и других «призрачных» островов в море Лаптевых. Например, в ХХ веке «потерялся» Семеновский остров.
Александр Осадчиев подтвердил, что кое-где острова, наоборот, появляются.
Он также отметил в интервью aif.ru, что в научной среде сейчас бурно обсуждаются вопросы, связанные с исчезновением островов из-за ускоряющегося глобального потепления. Последнее, как считают многие исследователи, провоцирует подъем со дна Северного Ледовитого океана огромного количества метана. Этот сценарий даже прозвали «метановая бомба». Однако возникает вопрос: а насколько много этого парникового газа (метана) выделяется по всей Арктике? Посчитать это очень сложно, если вообще возможно: выбросы заметны только вблизи, из космоса их не увидишь. Поэтому процессы, вызывающие ускорение таяния островов, до конца не понятны.
Между тем, как удалось выяснить, одна из точек активного выброса метана находится около Новосибирских островов. Этот район в 1800—1811 годах и обследовал купец из Якутска, полярник Яков Санников, занимавшийся добычей песца и мамонтовой кости. Он рассказал, что к северу от Новосибирских островов в океане находилась «обширная земля», якобы сложенная из скал. После чего началась вошедшая в историю эпопея с поисками загадочного места, где якобы мог находиться «каменный уголь». Одна из экспедиций на шхуне «Заря» в поисках Земли Санникова стартовала 21 июня 1900 года. Ее возглавил полярный исследователь барон Эдуард Васильевич Толль.
Однако ничего интересного путешественники так и не нашли. Зато через много лет, в 1974 году, удалось обнаружить продуктовый склад, оказавшийся не востребованным давней экспедицией. Согласно дневникам барона, там были: «Ящик с 48 банками консервированных щей, запаянный ящик с 6 кг сухарей, запаянный железный ящик с 6 кг овсянки, запаянный ящик, содержащий около 1,6 кг сахару, 4 кг шоколада, 7 плиток и 1 кирпичик чаю».
Ничего похожего на остров не нашли и экспедиции ХХ века. Параллельное изучение феномена с исчезающими островами породило версию, что Земля Санникова действительно могла существовать, но сложена была не из скал, а из вечной мерзлоты, поверх которой течениями нанесло слой грунта.
Напомним, что на основе легенды об острове-призраке ученый и писатель-фантаст Владимир Обручев в 1926 году написал роман «Земля Санникова», а в 1973-м по нему был снят одноименный художественный фильм.