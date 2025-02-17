Ученый объяснил интерес к спутниковым группировкам на сверхнизких орбитах

Кроме того, по словам главного учёного секретаря ЦНИИмаш, угловое положение спутников на таких орбитах можно будет стабилизировать за счет набегающего потока остаточного атмосферного воздуха. Также сверхнизкоорбитальные спутники после прекращения активного существования или при полном отказе будут гарантированно входить в плотные слои атмосферы и сгорать в течение нескольких суток.