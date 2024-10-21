Ученый из КНР предложил жениться на россиянках из-за проблем с демографией

Современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения. К ним привела внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика «одна семья — один ребенок», в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях — двух, если первый ребенок — девочка. Согласно данным переписи населения 2020 года, в Китае численность мужчин на 34,9 миллиона человек превышала численность женщин.
Для решения проблемы миллионов «лишних мужчин» в Китае профессор Дин Чанфа предложил продвигать браки с иностранками. «Он предложил мужчинам в Китае рассмотреть возможность женитьбы на женщинах из таких стран, как Россия, Камбоджа, Вьетнам и Пакистан», — пишет издание.
«В сельской местности Китая у нас около 34,9 миллиона “лишних мужчин”, которые могут столкнуться с давлением, связанным с предоставлением жилья, автомобилей и выкупа за невесту на общую сумму от 500 000 до 600 000 юаней (от 70 000 до 84 000 долларов) для заключения брака», — приводит газета слова Дин Чанфа.
По его словам, решение этой проблемы «может потребовать привлечения значительного числа подходящих молодых женщин из-за рубежа».
Данное заявление вызвало дискуссию среди китайских онлайн-пользователей, мнения которых разделились. Многие женщины выступили с критикой данного предложения, отметив, что «импорт» иностранных невест сродни «торговле людьми», ряд пользователей также высказал опасения по поводу возможного языкового барьера, который может привести к конфликтам.
Многие пользователи-мужчины, однако, поддержали данную идею. Они отметили, что у иностранных невест более низкие ожидания, поскольку они не требуют домов, машин или высоких выкупов за невесту и «считаются трудолюбивыми и добродетельными».
Издание отмечает, что ранее в соцсети Douyin (китайская версия приложения TikTok) некоторые профессиональные свахи начали предлагать услуги по подбору пар между гражданами Китая и России. Данное положение дел, как пишут авторы, соотносится с демографическими различиями между двумя странами, в России избыток женщин, а в Китае избыток мужчин.
В 2013 году власти Китая пошли на ослабление ограничений по количеству разрешенных детей, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов — единственный ребенок в своей семье, а в 2016 году — всем парам. Летом 2021 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешили семьям заводить третьего ребенка и отменили все предусмотренные ранее штрафы и выплаты.
Однако эти меры не вызвали бума рождаемости, наоборот, из года в год рожать стали все меньше и меньше. Так, в 2016 году родились 17,76 миллиона человек, в 2017 — 17,23 миллиона, в 2018 — 15,23 миллиона, в 2019 — 14,65 миллиона, в 2020 — 12 миллионов, в 2021 — 10,62 миллиона человек, а в 2022 — 9,56 миллиона.
Общий коэффициент рождаемости в КНР, согласно данным ООН, на 2024 год составляет 1,01, что является одним из самых низких показателей в мире.
Министерство гражданской администрации КНР ранее сообщило, что в 2022 году в Китае зарегистрировали рекордно низкое число браков, отношения официально оформили только около 6,8 миллиона пар, что стало самым низким показателем в стране за 37 лет.