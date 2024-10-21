Ученый из КНР предложил жениться на россиянках из-за проблем с демографией

В 2013 году власти Китая пошли на ослабление ограничений по количеству разрешенных детей, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов — единственный ребенок в своей семье, а в 2016 году — всем парам. Летом 2021 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешили семьям заводить третьего ребенка и отменили все предусмотренные ранее штрафы и выплаты.