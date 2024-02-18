Учеными впервые описана лягушка с растущим из ее тела грибом mycena

Герпетологи изучали узкоголовых лягушек в предгорьях хребта Кудремукх, когда увидели одну из амфибий со странным наростом на боку. Ученые были шокированы, поняв, что это гриб на тонкой ножке с аккуратной серой шляпкой. И он растет прямо из тела живой лягушки. Авторы открытия описали необычный случай «сожительства» в журнале Reptiles & Amphibians. К обсуждению находки присоединились экологи и микологи.
Индийские исследователи рассказали, что эта маленькая узкоголовая лягушка рао (Indosylvirana intermedia) с золотистой спинкой была найдена вместе с 40 сородичами в придорожном пруду, образовавшемся после дождя.
«У одной особи, сидевшей на ветке, был отчетливый нарост на левом боку. При ближайшем рассмотрении ясно видно, что сбоку у нее растет гриб. Насколько нам известно, никогда еще не было задокументировано появление гриба, прорастающего из бока живой лягушки», — пишут авторы в отчете.
Я бы предположил, что это чисто поверхностное кожное заражение mycena. Они могут сохраняться в течение длительного времени, как и большинство грибковых инфекций кожи у людей.
Его коллега Томас Хортон обращает внимание, что на коже лягушки нет явных признаков дистресса, какого-либо страдания или кожного заболевания, например, изменения цвета покровов или распространения белых нитей от гриба. По его словам, маленький грибок мог просто найти для себя «точку опоры», где благополучно вырос.
Предыдущие исследования миценовых показали, что они могут прорастать не только в отмерших тканях, но и, например, в живых корнях растений. Новый пример с телом живого существа может свидетельствовать, что виды этих грибов умеют превосходно адаптироваться. Микологи, однако, утверждают, что вряд ли гриб может так же вырасти у человека.
Хозяйку гриба увозить в лабораторию не стали, ученые оставили ее в естественной среде обитания, поэтому дальнейшая ее судьба неизвестна. Экологи предположили, что она может играть новую для себя роль в своей экосистеме — быть распространителем грибных спор во время прыжков.
Ранее микологи описали гриб-зомби, который медленно мумифицирует своих жертв.