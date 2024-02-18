Учеными впервые описана лягушка с растущим из ее тела грибом mycena

Предыдущие исследования миценовых показали, что они могут прорастать не только в отмерших тканях, но и, например, в живых корнях растений. Новый пример с телом живого существа может свидетельствовать, что виды этих грибов умеют превосходно адаптироваться. Микологи, однако, утверждают, что вряд ли гриб может так же вырасти у человека.