Ученым удалось записать звуки атлантических моржей под водой

«Необычное звучание, никогда бы не подумал, что моржи издают такие звуки», — пишут под постом пользователи. Звуки и правда удивительные — стрекочущие, будто кто-то печатает на машинке. Не верится, что они принадлежат ластоногим гигантам (взрослый морж, для справки, весит почти тонну).