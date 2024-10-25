Ученым удалось записать звуки атлантических моржей под водой

«Необычное звучание, никогда бы не подумал, что моржи издают такие звуки», — пишут под постом пользователи. Звуки и правда удивительные — стрекочущие, будто кто-то печатает на машинке. Не верится, что они принадлежат ластоногим гигантам (взрослый морж, для справки, весит почти тонну).
Запись будут детально изучать, чтобы разобраться в тонкостях коммуникации этих краснокнижных животных.
Специалисты, напомним, не первый год работают на единственном в мире материковом лежбище моржей в Ямальском районе. Так, минувшим летом там фотокамеры зафиксировали, что массовый выход животных в этом году случился на месяц раньше обычного.
«Моржи активно заселяли берег в сентябре, а в октябре, наоборот, держались воды. Ученые предполагают, что дело в затяжных осенних штормах и белых медведях, которые все чаще проявляют интерес к этим местам», — рассказал глава арктического региона.