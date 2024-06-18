Ученым удалось починить зонд «Вояджер-1» в 24 млрд километров от Земли

Два из четырех научных инструментов «Вояджера-1» возобновили передачу пригодных для использования данных в мае этого года, и после некоторых дальнейших доработок все четыре теперь снова в работе, отметили в NASA. Эти инструменты отвечают за сбор информации о плазменных волнах, магнитных полях и частицах в межзвездном пространстве.