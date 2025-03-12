Ученые узнали, почему люди занимаются спортом

Группа исследователей из Тель-Авивского университета (Израиль) решили проверить, на самом ли деле люди занимаются спортом ради укрепления здоровья. По мнению исследователей, это недостаточно веский аргумент, чтобы поднять человека с дивана.
Вместо традиционного анкетирования ученые в своей работой, опубликованной в Journal of Medical Internet Research, решили прибегнуть к к ИИ-технологиям и проанализировать комментарии из сообществ в соцсети Reddit, связанных со спортом и мотивацией.
Анализ 1577 комментариев показал, что главной причиной, по которой люди начинают заниматься спортом, является желание улучшить внешность. Стремление укрепить свое здоровье оказалось лишь на втором месте. Также пользователи отметили, что физические упражнения благотворно влияют на психику.
Еще один аспект, интересовавший ученых, — какие стратегии помогают людям быть физически активными. Почти треть пользователей сделали тренировки привычкой, а 13,9% ставили себе цель сбросить вес или пробежать определенную дистанцию.
Превращение тренировок в привычку пользователи рекомендовали чаще, что говорит о действенности этого метода, подтвержденной опытом, заключили специалисты.
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