Ученые узнали, что будет, если Землю засосет в черную дыру

Черные дыры — это области в космосе, где гравитация настолько сильна, что оттуда не может вырваться даже свет. Однако может ли произойти так, что когда-нибудь Земля попадет в эти участки? Об этом рассказали «ИноСМИ» со ссылкой на Newsweek.