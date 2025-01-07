Ученые узнали, что будет, если Землю засосет в черную дыру

Черные дыры — это области в космосе, где гравитация настолько сильна, что оттуда не может вырваться даже свет. Однако может ли произойти так, что когда-нибудь Земля попадет в эти участки? Об этом рассказали «ИноСМИ» со ссылкой на Newsweek.
Эксперты считают, что шанс того, что Земля столкнется с черной дырой до того, как планету поглотит Солнце, практически равен нулю.
Хотя в нашей галактике очень много звезд, случайные встречи между ними крайне редки из-за огромного расстояния между объектами. «Если не брать в расчет сверхразвитую цивилизацию с практически неограниченными ресурсами и энергией, которая намеренно “запустит” черную дыру в Солнечную систему, такое столкновение настолько маловероятно, что практически равно нулю», — считают специалисты.
Надо ли бояться «ближних» черных дыр?
По мнению экспертов, даже самые близкие к Земле черные дыры слишком далеки от нее, чтобы повлиять на планету. Например, до V616 Monocerotis, которая считается одной из ближайших, расположена в более чем трех тысячах световых лет от нас.
Даже в том случае, если черная дыра поглотит такую же, как она, ее мощности хватит только на то, чтобы выбросить небольшое количество радиации.
Черные дыры делятся на два основных вида: звездные и сверхмассивные (хотя недавние исследования показали, что, вероятно, существует и некий промежуточный класс). Звездные черные дыры по массе в несколько раз превышают наше Солнце. Сверхмассивные же черные дыры могут иметь массу от нескольких миллионов до миллиардов солнц.
Черные дыры звездной массы вроде V616 Mon — это остатки массивных звезд, погибших в результате катастрофических космических взрывов. Ближайшая звезда, которая теоретически может образовать черную дыру, — это Бетельгейзе, вторая по яркости в созвездии Ориона. Однако она приближается к концу своей жизни и находится в 500 световых годах от Земли.
То есть если Бетельгейзе все же и превратится в черную дыру, то она также никак не сможет воздействовать на Землю.
Как близко должна быть черная дыра, чтобы на что-то повлиять?
По словам экспертов, даже большая черная дыра массой в 30 солнечных масс должна быть ближе Нептуна, чтобы оказать хоть какое-то гравитационное влияние на Землю, и примерно на расстоянии Юпитера, чтобы притянуть к себе нашу планету.
Несмотря на то, что многие считают черные дыры космическими пылесосами, они плохо поглощают материю, именно поэтому они пока что не смогли «завладеть» Вселенной.
Что будет, если Землю все-таки поглотит черная дыра?
Если же Земля попадет в черную дыру, ее разорвет на части гравитацией. Планета лишится атмосферы и океанов, а расплавленный металл из земной мантии просочится в космос.
Земные обломки попадут на орбиту вокруг черной дыры и испарятся в ионизированный газ, состоящий из атомов или молекул, потерявших электрон или, наоборот, приобретших дополнительный.
По словам ученых, газ образует вокруг черной дыры кольцо материала, так называемый аккреционный диск, и бóльшая его часть будет поглощена за несколько часов или дней.
Но шанс, что этот сценарий воплотится в жизнь, все же крайне мал.
Ранее рассказали, что произойдет с человеком, если он попадет в черную дыру.