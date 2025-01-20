Ученые рассказали об удивительных свойствах шерсти

Шерсть — это волосяной покров животных который состоит из остевых (более длинных, грубых, толстых) и пуховых (более мягких, тонких, извитых) волос. Задача остевых волос — формировать структуру, защиту, объем шерсти, а задача пуховых волос — «подшерстка», сохранять оптимальную температуру тела.
Шерсть отлично согревает благодаря своей структуре. Ее волокна имеют чешуйчатую поверхность, создающую воздушные карманы. Они задерживают воздух, который плохо проводит тепло, тем самым снижая теплоотдачу тела.
Ученые из Пермского Политеха рассказали Naked Science, какие виды шерсти бывают, какой лучше выбрать, как правильно ухаживать за материалом и как он воздействует на кожу человека.
Какие виды шерсти бывают и какой лучше выбрать
Самой распространенной шерстью считается овечья. Она наиболее доступная, прочная и износостойкая. Она также отличается от других видов прекрасными теплоизоляционными качествами.
От разных пород овец можно получить шерсть с разными характеристиками — от тонкой мериносовой до более грубой.
Верблюжья шерсть очень легкая и теплая, но стоит дороже овечьей. Она обладает целебными свойствами благодаря содержанию ланолина — воска, выделяемого сальными железами шерстяных животных. Он применяется в косметических средствах, а в медицине используется в качестве основы для кремов.
Козья шерсть бывает двух видов:
- кашемир. Его получают из подшерстка кашмирских коз. Материал очень мягкий и тонкий;
- мохер. Более блестящая и прочная шерсть ангорских коз.
Оба вида обладают хорошей теплоизоляцией, но выше ценится кашемир.
Шерсть ламы обладает хорошими водоотталкивающими свойствами. Она менее эластичная, чем овечья, однако прекрасно подходит для изготовления верхней одежды.
Шерсть викуньи — это один из самых ценных и редких видов шерсти. Ее получают от парнокопытных млекопитающих семейства верблюдовых, которые обитают в Перу, Боливии, Чили и Аргентине.
Этот материал известен своей невероятной мягкостью, тонкостью и теплотой.
Естественный жир из шерсти успокаивает кожу
Ланолин в шерсти является отличным эмолентом — он образует на поверхности кожи тонкую пленку, которая препятствует испарению влаги из кожи. Это делает ее более мягкой, эластичной и увлажненной.
Пленка ланолина защищает кожу от пагубного воздействия окружающей среды. Также естественный жир обладает легким противовоспалительным действием. Он может успокоить раздраженные и воспаленные кожные покровы, например, при дерматитах или экземе.
Шерсть затрудняет прилипание бактерий и грязи
Натуральная шерсть обладает более сложной структурой, чем остальные материалы. Ее поверхность не накапливает статический заряд так активно, как синтетические волокна, а чешуйчатая структура затрудняет прилипание бактерий.
Также шерсть хорошо впитывает влагу. Поэтому пот, поглощенный материалом, медленно испаряется, что препятствует накоплению влажной среды, в которой размножаются и растут микроорганизмы.
Как ухаживать за шерстяными вещами
По словам экспертов, изделия из шерсти обладают способностью самоочищаться, что позволяет реже прибегать к стирке. Часто для вещей из этого материала достаточно сухой чистки или проветривания.
Во время стирки нужно соблюдать рекомендации на этикетке. Использовать следует только специальные средства и прохладную воду. Сушить изделия следует в расправленном виде естественным образом, избегая попадания солнечных лучей.
Хранить вещи из шерсти нужно в герметичной упаковке. Перед длительным хранением их следует постирать, так как запах грязи, пота и пищи привлекут моль, которая испортит изделие.
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