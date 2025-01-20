Ученые рассказали об удивительных свойствах шерсти

Верблюжья шерсть очень легкая и теплая, но стоит дороже овечьей. Она обладает целебными свойствами благодаря содержанию ланолина — воска, выделяемого сальными железами шерстяных животных. Он применяется в косметических средствах, а в медицине используется в качестве основы для кремов.