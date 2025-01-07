Ученые рассказали, какой навык стоит обязательно развивать

Всем нам знакомы люди, которые могут рассказывать что-то банальное, такое, как поход за молоком в местный магазин, однако их история будет настолько увлекательной, что вы будете слушать, открыв рот. Однако в это же время другие говорят о чем-то невероятном, но настолько неинтересно, что хочется спать. Все это зависит от навыка сторителлинга, который на самом деле может играть важную роль в нашей психологии.
Новое исследование ученых из Израиля показало, что люди, умеющие интересно о чём-то рассказывать, как правило, живут более увлекательную и полноценную жизнь, испытывают большее чувство осмысленности и способны видеть широкую «общую картину», чем те, кто таким навыком не обладает.
За последние несколько десятилетий психологи пришли к выводу о том, что рассказы могут нам помочь понять самих себя и окружающий мир. Кроме того, некоторые исследователи утверждают, что истории являются фундаментальной составляющей человеческой памяти, знаний и социальной коммуникации. По сути, идея заключается в том, что для понимания мира мы придумываем что-то новое о нем и передаем это другим людям.
В новом исследовании, опубликованном в The Journal of Positive Psychology, ученые оценивали способность участников рассказывать что-либо с помощью самооценки, отзывов коллег и оценок незнакомцев, которые слушали их истории.
Затем специалисты проанализировали записи историй студентов, которых обучали сторителлингу. В то же время были собраны данные об общем качестве жизни участников и о том, склонны ли они уделять внимание деталям или общей картине.
Результаты показали четкую связь между умением рассказывать истории и более высокими оценками качества жизни и осмысленности. Этот эффект был особенно выражен у интровертов. Эти люди, по-видимому, считают сторителлинг ценным средством самовыражения и развития навыков, а также помогает им лучше интегрировать и показывать свои сильные стороны.
Помимо прочего, рассказывание историй оказалось ценным навыком в профессиональном и организационном контекстах.
Авторы исследования предложили устраивать мастер-классы по сторителлингу, которые помогут работодателям повысить значимость разных людей в коллективе и сформировать у них чувство сопричастности.
В частности, сторителлинг — это отличительная черта человека, которую нелегко воспроизвести с помощью искусственного интеллекта, поэтому рассказывание историй среди сотрудников может стать ценным навыком для того, чтобы видеть общую картину и разрабатывать новые стратегии.
«Умение эффективно и убедительно рассказывать истории позволяет людям жить более полноценной жизнью и помогает организациям формировать сплоченную, инновационную и инклюзивную культуру, которая способствует их долгосрочному успеху», — заключили исследователи.
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