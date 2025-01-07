Ученые рассказали, какой навык стоит обязательно развивать

Всем нам знакомы люди, которые могут рассказывать что-то банальное, такое, как поход за молоком в местный магазин, однако их история будет настолько увлекательной, что вы будете слушать, открыв рот. Однако в это же время другие говорят о чем-то невероятном, но настолько неинтересно, что хочется спать. Все это зависит от навыка сторителлинга, который на самом деле может играть важную роль в нашей психологии.